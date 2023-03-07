Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"
Десятилетнему мальчику Федору из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"
© Фото : AV БогомаZ/TelegramМальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу"
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу"
БРЯНСК , 7 мар – РИА Новости. Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
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"Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повел Федя. Особенно важно, что 10-летнему Федору Симоненко ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров", - сообщил Богомаз.
На минувшей неделе с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение.
После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин объявил о награждении 10-летнего Федора ведомственной медалью "Доблесть и отвага" .