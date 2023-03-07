https://ria.ru/20230307/fedor-1856481285.html

Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу" - РИА Новости, 07.03.2023

Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:48

2023-03-07T18:48

2023-03-07T18:48

россия

александр богомаз

александр бастрыкин

брянская область

украина

общество

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БРЯНСК , 7 мар – РИА Новости. Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. На минувшей неделе с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин объявил о награждении 10-летнего Федора ведомственной медалью "Доблесть и отвага" .

https://ria.ru/20230304/dom-1855852303.html

россия

брянская область

украина

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Владимир Лаврентьев

россия, александр богомаз, александр бастрыкин, брянская область, украина, общество