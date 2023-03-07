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Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу" - РИА Новости, 07.03.2023
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18:48 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/fedor-1856481285.html
Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"
Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу" - РИА Новости, 07.03.2023
Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"
Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:48
2023-03-07T18:48
россия
александр богомаз
александр бастрыкин
брянская область
украина
общество
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БРЯНСК , 7 мар – РИА Новости. Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. На минувшей неделе с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин объявил о награждении 10-летнего Федора ведомственной медалью "Доблесть и отвага" .
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россия, александр богомаз, александр бастрыкин, брянская область, украина, общество
Россия, Александр Богомаз, Александр Бастрыкин, Брянская область, Украина, Общество
Брянскому мальчику Федору вручили медаль "За доблесть и отвагу"

Десятилетнему мальчику Федору из Брянской области вручили медаль "За доблесть и отвагу"

© Фото : AV БогомаZ/TelegramМальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу"
Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью За доблесть и отвагу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу"
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БРЯНСК , 7 мар – РИА Новости. Мальчик Федор, проявивший героизм и самоотверженность во время вооруженного нападения в Брянской области, награжден медалью "За доблесть и отвагу", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«
"Не каждый взрослый смог бы повести себя в такой ситуации, как повел Федя. Особенно важно, что 10-летнему Федору Симоненко ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции Сергей Васильевич Петров", - сообщил Богомаз.
На минувшей неделе с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение.
После случившегося председатель СК России Александр Бастрыкин объявил о награждении 10-летнего Федора ведомственной медалью "Доблесть и отвага" .
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