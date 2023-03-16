https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт - РИА Новости, 17.03.2023
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T23:53
2023-03-16T23:53
2023-03-17T00:01
шоубиз
брянск
shaman (ярослав дронов)
брянская область
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856987707_0:131:3165:1911_1920x0_80_0_0_3eec4ea6669e4ba948c4fe1e798c79f6.jpg
БРЯНСК, 16 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и спасенных им девочек на концерт, который прошел в пятницу в Брянске. Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.
https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856987707_436:0:3165:2047_1920x0_80_0_0_b9b05a9b67de6418e46a62284eec8445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, shaman (ярослав дронов) , брянская область, александр богомаз
Шоубиз, Брянск, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Брянская область, Александр Богомаз
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
SHAMAN пригласил на свой концерт мальчика Федора, проявившего героизм при нападении ДРГ