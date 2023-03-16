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Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
23:53 16.03.2023 (обновлено: 00:01 17.03.2023)
https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт - РИА Новости, 17.03.2023
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T23:53
2023-03-17T00:01
шоубиз
брянск
shaman (ярослав дронов)
брянская область
александр богомаз
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БРЯНСК, 16 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и спасенных им девочек на концерт, который прошел в пятницу в Брянске. Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.
https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html
брянск
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брянск, shaman (ярослав дронов) , брянская область, александр богомаз
Шоубиз, Брянск, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Брянская область, Александр Богомаз
Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

SHAMAN пригласил на свой концерт мальчика Федора, проявившего героизм при нападении ДРГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец Shaman
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певец Shaman. Архивное фото
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БРЯНСК, 16 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и спасенных им девочек на концерт, который прошел в пятницу в Брянске.
«

"Сегодня SHAMAN выступает в Брянске. Ярослав, восхищенный отвагой и мужеством нашего юного героя Федора, пригласил его с мамой и младшей сестрой, девочек которых он спас, дочку одного из погибших в тот трагический день, на свой концерт", - сообщил губернатор Брянской областиАлександр Богомаз в телеграм-канале.

Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.
Мальчик Федор, который был ранен при атаке украинских диверсантов в Брянской области
Семье мальчика Федора, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом
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ШоубизБрянскSHAMAN (Ярослав Дронов)Брянская областьАлександр Богомаз
 
 
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