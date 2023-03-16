https://ria.ru/20230316/shaman-1858460998.html

Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт - РИА Новости, 17.03.2023

Певец SHAMAN пригласил брянского мальчика Федора на свой концерт

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-16T23:53

2023-03-16T23:53

2023-03-17T00:01

шоубиз

брянск

shaman (ярослав дронов)

брянская область

александр богомаз

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БРЯНСК, 16 мар - РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) пригласил брянского мальчика Федора, проявившего героизм при нападении диверсионно-разведывательной группы, и спасенных им девочек на концерт, который прошел в пятницу в Брянске. Диверсионно-разведывательная группа проникла с Украины на территорию Климовского района Брянской области 2 марта. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил проникающее ранение. Федор был госпитализирован в детскую областную больницу. В результате четырехчасовой операции пуля, попавшая в левую плевральную полость, была извлечена.

https://ria.ru/20230315/dom-1858009353.html

брянск

брянская область

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брянск, shaman (ярослав дронов) , брянская область, александр богомаз