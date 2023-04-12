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Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023
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08:44 12.04.2023 (обновлено: 10:14 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/reestr-1864664061.html
Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев
Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев - РИА Новости, 12.04.2023
Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев
Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать к осеннему призыву, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T08:44
2023-04-12T10:14
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать к осеннему призыву, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли."Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — говорится в публикации.Шадаев добавил, что повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Но если повестка все же поступит, то ее можно будет обжаловать на "Госуслугах", приложив подтверждающие документы.Обжаловать можно будет и решения военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия в течение пяти дней.Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. Сегодня документ рассмотрит Совет Федерации.Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить машину, также предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.
https://ria.ru/20230412/povestka-1864687543.html
https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев
Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев

Глава Минцифры Шадаев: реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПризывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России
Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывники садятся в автобус перед отправкой на срочную службу в Вооруженные силы России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Реестр военнообязанных в полном объеме начнет работать к осеннему призыву, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.
"Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу", — говорится в публикации.
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить, заявил Шадаев
10:03
Шадаев добавил, что повестки не должны приходить тем, у кого есть право на отсрочку, так как их данные исключаются на этапе формирования рассылки. Но если повестка все же поступит, то ее можно будет обжаловать на "Госуслугах", приложив подтверждающие документы.
Обжаловать можно будет и решения военкоматов об установлении ограничительных мер. Такие обращения будет рассматривать не военком, а региональная призывная комиссия в течение пяти дней.
Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. Сегодня документ рассмотрит Совет Федерации.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
08:59
Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.
Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить машину, также предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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