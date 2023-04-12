https://ria.ru/20230412/pvo-1864739257.html

В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны

В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны - РИА Новости, 12.04.2023

В СНГ сообщили об адаптации ПВО к задачам воздушно-космической обороны

Объединенная система противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ сегодня активно адаптируется для решения задач воздушно-космической обороны, сообщил в ходе... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:16

2023-04-12T12:16

2023-04-12T12:16

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САМАРКАНД (Узбекистан) 12 апр – РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ сегодня активно адаптируется для решения задач воздушно-космической обороны, сообщил в ходе заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ секретарь совета генерал-майор Юрий Дашкин. Он отметил, что в принципиально новых для стран СНГ военно-политических условиях военное сотрудничество в формате Содружества в настоящее время приобретает особую значимость и является уникальной международной площадкой. "Повышаются требования к эффективности функционирования всех совместных систем военного назначения, во многом эти требования обусловлены стремительными изменениями форм и способов ведения современных боевых действий. Координационный комитет по ПВО оперативно реагирует на изменение обстановки. Сегодня комитет проводит масштабную работу по реализации основных направлений адаптации региональной системы ПВО Содружества к решению задач воздушно-космической обороны", - рассказал Дашкин. По его словам, силы и средства воздушного нападения всех видов базирования сегодня стали главными в военных конфликтах. "Именно поэтому в строительстве вооруженных сил ведущих государств мира сформировалась устойчивая тенденция приоритетного развития Военно-воздушных сил и войск ПВО", - подчеркнул Холмухамедов. Как сообщил журналистам зампред комитета, заместитель главкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, на встрече обсуждались вопросы практической реализации соглашения между РФ и Арменией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности. Кроме того, была рассмотрена практическая реализация соглашения между РФ и Казахстаном о создании единой региональной системы ПВО. Также рассматривались вопросы развития объединенных региональных систем ПВО между Россией и Таджикистаном, Россией и Киргизией. "По окончании заседания координационного комитета обсуждались вопросы проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-технического сотрудничества, а также несения совместного боевого дежурства по ПВО в рамках единой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь", - добавил Грехов. Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В работе координационного комитета 12 апреля в Самарканде приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, секретариата совета министров обороны государств-участников СНГ, Федеральной службы военно-технического сотрудничества России, оборонно-промышленного комплекса России и Узбекистана.

https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864345078.html

https://ria.ru/20230409/pvo-1864036579.html

https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html

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россия, узбекистан, армения, снг, содружество , в мире