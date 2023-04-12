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В Казахстане ждут визита Путина, заявил спикер сената Ашимбаев
В Казахстане ждут визита Путина, заявил спикер сената Ашимбаев - РИА Новости, 12.04.2023
В Казахстане ждут визита Путина, заявил спикер сената Ашимбаев
Председатель Сената парламента республики Казахстан Маулен Ашимбаев сообщил, что планируется визит президента РФ Владимира Путина на XIX Форум межрегионального... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:58
2023-04-12T16:58
2023-04-12T17:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Сената парламента республики Казахстан Маулен Ашимбаев сообщил, что планируется визит президента РФ Владимира Путина на XIX Форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае осенью, в нем примет участие также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстанский спикер добавил, что главной темой форума будет сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Ранее пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на главу республики сообщила, что визит президента России Владимира Путина ждут в Казахстане в этом году. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что в рамках этого визита организуют межрегиональный форум.
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казахстан, россия, владимир путин, маулен ашимбаев, совет федерации рф, касым-жомарт токаев, москва
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Маулен Ашимбаев, Совет Федерации РФ, Касым-Жомарт Токаев, Москва
В Казахстане ждут визита Путина, заявил спикер сената Ашимбаев
Спикер сената Казахстана Ашимбаев: Путина ждут на Форуме межрегионального сотрудничества
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Сената парламента республики Казахстан Маулен Ашимбаев сообщил, что планируется визит президента РФ Владимира Путина на XIX Форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Костанае осенью, в нем примет участие также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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"Осенью планируется официальный визит президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, а также участие глав двух государств в форуме двустороннего межрегионального сотрудничества в городе Костанай. Нет сомнений, что предстоящие встречи - и в Москве в мае, и осенью в Казахстане придадут новый дополнительный импульс нашим двусторонним отношениям", - заявил Ашимбаев в ходе встречи с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.
Казахстанский спикер добавил, что главной темой форума будет сельское хозяйство и продовольственная безопасность.
Ранее пресс-служба президента Казахстана со ссылкой на главу республики сообщила, что визит президента России Владимира Путина ждут в Казахстане в этом году. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что в рамках этого визита организуют межрегиональный форум.
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