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Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России - РИА Новости, 12.04.2023
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23:29 12.04.2023 (обновлено: 23:31 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/narkotiki-1864930666.html
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России - РИА Новости, 12.04.2023
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России
Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:29
2023-04-12T23:31
казахстан
россия
андрей храпов
совет федерации рф
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику центральноазиатского региона, заявил замглавы МВД РФ Андрей Храпов."В современных геополитических условиях практически на всех площадках Казахстан остается в числе сторонников России в вопросах сохранения и укрепления международной системы контроля над наркотиками. Это позволяет эффективно противодействовать вмешательству нарколиберальных сил в антинаркотическую политику всего центральноазиатского региона и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы", – сказал Храпов на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и сената парламента Казахстана. Храпов добавил, что в текущем году в ходе совместной операции РФ и Казахстана удалось перекрыть транснациональный канал поставки "синтетики". При этом замминистра отметил, что наркотик отправлялся почтой, а посылки маскировались под различные товары широкого потребления. "Отправитель наркотиков в России и их получатель в Казахстане задержаны. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов синтетических наркотиков", – отметил он, не приводя иных подробностей операции.
https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html
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казахстан, россия, андрей храпов, совет федерации рф, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Казахстан, Россия, Андрей Храпов, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России

Замглавы МВД Храпов: Казахстан остается сторонником России в борьбе с наркотиками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику центральноазиатского региона, заявил замглавы МВД РФ Андрей Храпов.
"В современных геополитических условиях практически на всех площадках Казахстан остается в числе сторонников России в вопросах сохранения и укрепления международной системы контроля над наркотиками. Это позволяет эффективно противодействовать вмешательству нарколиберальных сил в антинаркотическую политику всего центральноазиатского региона и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы", – сказал Храпов на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и сената парламента Казахстана.
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Храпов добавил, что в текущем году в ходе совместной операции РФ и Казахстана удалось перекрыть транснациональный канал поставки "синтетики". При этом замминистра отметил, что наркотик отправлялся почтой, а посылки маскировались под различные товары широкого потребления.
"Отправитель наркотиков в России и их получатель в Казахстане задержаны. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов синтетических наркотиков", – отметил он, не приводя иных подробностей операции.
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