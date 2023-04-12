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Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России - РИА Новости, 12.04.2023
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России
Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T23:29
2023-04-12T23:29
2023-04-12T23:31
казахстан
россия
андрей храпов
совет федерации рф
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику центральноазиатского региона, заявил замглавы МВД РФ Андрей Храпов."В современных геополитических условиях практически на всех площадках Казахстан остается в числе сторонников России в вопросах сохранения и укрепления международной системы контроля над наркотиками. Это позволяет эффективно противодействовать вмешательству нарколиберальных сил в антинаркотическую политику всего центральноазиатского региона и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы", – сказал Храпов на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и сената парламента Казахстана. Храпов добавил, что в текущем году в ходе совместной операции РФ и Казахстана удалось перекрыть транснациональный канал поставки "синтетики". При этом замминистра отметил, что наркотик отправлялся почтой, а посылки маскировались под различные товары широкого потребления. "Отправитель наркотиков в России и их получатель в Казахстане задержаны. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов синтетических наркотиков", – отметил он, не приводя иных подробностей операции.
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казахстан, россия, андрей храпов, совет федерации рф, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Казахстан, Россия, Андрей Храпов, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России
Замглавы МВД Храпов: Казахстан остается сторонником России в борьбе с наркотиками