https://ria.ru/20230412/narkotiki-1864930666.html

Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России

Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России - РИА Новости, 12.04.2023

Астана и Москва вместе борются с наркотиками, заявил замглавы МВД России

Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:29

2023-04-12T23:29

2023-04-12T23:31

казахстан

россия

андрей храпов

совет федерации рф

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Казахстан остается на стороне России в вопросах борьбы с наркотиками, эта поддержка не дает "нарколиберальным силам" вмешиваться в антинаркотическую политику центральноазиатского региона, заявил замглавы МВД РФ Андрей Храпов."В современных геополитических условиях практически на всех площадках Казахстан остается в числе сторонников России в вопросах сохранения и укрепления международной системы контроля над наркотиками. Это позволяет эффективно противодействовать вмешательству нарколиберальных сил в антинаркотическую политику всего центральноазиатского региона и своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы", – сказал Храпов на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и сената парламента Казахстана. Храпов добавил, что в текущем году в ходе совместной операции РФ и Казахстана удалось перекрыть транснациональный канал поставки "синтетики". При этом замминистра отметил, что наркотик отправлялся почтой, а посылки маскировались под различные товары широкого потребления. "Отправитель наркотиков в России и их получатель в Казахстане задержаны. Из незаконного оборота изъято более 260 килограммов синтетических наркотиков", – отметил он, не приводя иных подробностей операции.

https://ria.ru/20230403/marketpleysy-1862253546.html

https://ria.ru/20230412/kazakhstan-1864859145.html

казахстан

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казахстан, россия, андрей храпов, совет федерации рф, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)