https://ria.ru/20230412/mus-1864930053.html

В ЮАР назвали МУС инструментом Запада, из которого страна должна выйти

В ЮАР назвали МУС инструментом Запада, из которого страна должна выйти - РИА Новости, 12.04.2023

В ЮАР назвали МУС инструментом Запада, из которого страна должна выйти

Вопрос о выходе Южноафриканской республики (ЮАР) из Международного уголовного суда был рассмотрен на съезде правящей партии "Африканский национальный конгресс"... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T23:19

2023-04-12T23:19

2023-04-12T23:19

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Вопрос о выходе Южноафриканской республики (ЮАР) из Международного уголовного суда был рассмотрен на съезде правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), и должен быть рассмотрен на следующем съезде в 2025 году, рассказал РИА Новости заместитель министра государственных предприятий страны Обед Бапела. Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал рассказал РИА Новости, что лидеры всех стран объединения, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе. "Африканский национальный конгресс принял решение выйти из состава суда, документы были представлены на рассмотрение, и пересмотр был проведен, он был согласован на 55-м Конгрессе АНК. Поэтому я думаю, что Южная Африка должна выйти из МУС и призвала к пересмотру политики на конференции АНК в 2025 году", - сказал Бапела. Собеседник агентства также считает, что МУС используется Западом в качестве политического инструмента, отметив, что ЮАР выступает против подобной предвзятости международной организации. Бапела отметил, что вопрос выхода ЮАР из МУС впервые стал предметом обсуждений в 2016-2017 годах, когда в страну прилетел тогдашний президент Судана Омар Башир, и, невзирая на ордер МУС на его арест, власти ЮАР отказались арестовать действующего президента. "В 2016-17 (годах -ред.), когда Аль-Башир прибыл и ордер был выдан, когда он приземлился на территории Южной Африки, и теперь с Путиным у нас есть время и место, чтобы взглянуть на правовые нормы", - сказал замминистра. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями Международного уголовного суда, а Россия никогда не являлась участницей МУС и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявлял, что решения МУС, такие как выдача ордера на арест Путина, создают колоссальный негативный потенциал. Он также предупредил власти ФРГ, ранее поддержавшие ордер на арест российского президента, что решение его реализовать будет равносильно объявлению войны. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Россия считает любые документы Международного уголовного суда ничтожными и незаконными. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение МУС странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну.

https://ria.ru/20230405/mus-1863085425.html

https://ria.ru/20230327/mus-1861034042.html

https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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в мире, россия, юар, ливия, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, оон, африканский национальный конгресс