https://ria.ru/20230412/moskvich-1864650973.html

Производство "Москвичей" начиналось практически с нуля, заявил гендиректор

Производство "Москвичей" начиналось практически с нуля, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023

Производство "Москвичей" начиналось практически с нуля, заявил гендиректор

Автозавод "Москвич" наладил производство машин практически с нуля и в рекордные сроки - менее чем за полгода, бывший владелец производственной площадки... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:24

2023-04-12T06:24

2023-04-12T06:24

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости/Прайм. Автозавод "Москвич" наладил производство машин практически с нуля и в рекордные сроки - менее чем за полгода, бывший владелец производственной площадки автоконцерн Renault, уходя из РФ, не оставил ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор автозавода Дмитрий Пронин. "Нам удалось запустить производство в рекордные сроки - меньше чем за полгода. То "наследство", которое осталось после Renault, мягко говоря, никуда не годится. Бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Поэтому производство автомобилей на заводе мы начали практически с нуля", - сказал он, отвечая на вопрос об оборудовании, оставшемся от Renault. "Нам часто говорят "да вы сами ничего не сделали", "да вы просто собираете автомобили". В настоящий момент на заводе происходит сборка из готовых машинокомплектов. Но наша главная задача была - сохранить работу людям, которые трудоустроены на заводе, и в кратчайшие сроки запустить производство с нуля. Самое быстрое, что можно сделать, - это запустить крупноузловую сборку, именно этим путем мы и пошли", - пояснил топ-менеджер. Пронин также подчеркнул, что уже в этом году планируется повышать уровень локализации выпускаемых на заводе автомобилей. При этом в 2025 году "Москвич" намерен разработать собственную, полностью уникальную платформу электромобиля. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

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экономика, авто, россия, москва, санкт-петербург, renault, renault logan, renault clio