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Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации - РИА Новости, 12.04.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
19:12 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html
Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации
Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации - РИА Новости, 12.04.2023
Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации
Вопросы возрождения системы потребительской кооперации в Мордовии обсудили на межрегиональном форуме в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T19:12
2023-04-12T19:12
республика мордовия
россия
артем здунов
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Вопросы возрождения системы потребительской кооперации в Мордовии обсудили на межрегиональном форуме в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Региональные союзы потребительских обществ Приволжского федерального округа развернули выставочные экспозиции на площадке саранского Технопарка. Ведущие специалисты Центросоюза России представили магистральные проекты, которые реализуются во многих регионах страны: "Автолавка", "КООП-маркет", "Клуб РАЙПО", "КООП-народные промыслы", "Цифровая кооперация" и другие. "Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов ознакомил главу Мордовии Артема Здунова с республиканскими проектами "Сельский магазин" и "Автолавка", а также рассказал о системной работе кооператоров Татарстана над увеличением выпуска продукции собственного производства. Нижегородские кооператоры информировали участников форума об областном проекте "Автолавка в село". Кооператоры Чувашии представили руководству Мордовии системную работу по централизации закупок и оперативную работу с ассортиментом продукции для розничной торговли", - говорится в сообщении. Отмечается, что кооператоры Мордовии выпускают более 300 видов продукции и готовы рассматривать различные варианты увеличения межрегионального обмена. Саранский кооперативный институт ознакомил руководство республики с актуальными программами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки по востребованным специальностям для экономики региона. "Я безмерно благодарен всем тем, кто сохранил потребительскую кооперацию у нас в стране. В соседних регионах потребкооперация работает, а у нас в Мордовии мы пока недорабатываем. У нас есть поселки, где нерационально содержать магазин, но люди-то там живут. Самый лучший выход – организовать туда доставку товаров народного потребления, и не только сельхозпродукции. Главное – это консолидация производителей, повышение качества, совместные закупки, потому что они удешевляют процесс производства и совместные продажи. Это самая близкая к людям деятельность, которую мы будем поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов заявил, что на форуме "дали старт возрождению кооперации в Мордовии". "Это старт большой совместной работы, большой поддержки кооператорам. Они увидели, что могут работать, получать достойные деньги, мы можем создавать хорошую продукцию. Хотелось бы, чтобы через год мы уже обсудили успехи мордовской кооперации, чтобы появились новые лидеры, новые кооперативы, и чтобы к вам уже приезжали учиться из других регионов", - сказал Зубов. На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ РФ и Мордовией, между Центросоюзом РФ, Российским союзом сельской молодежи и Российским университетом кооперации. Рабочая группа в Мордовии начала работу по основным кооперационным моделям, которые могут быть использованы в республике.
https://ria.ru/20230407/zemlyachestvo-1863856261.html
https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858269723.html
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россия, артем здунов, саранск
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Саранск
Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации

На форуме в Саранске обсудили вопросы возрождения системы потребительской кооперации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Вопросы возрождения системы потребительской кооперации в Мордовии обсудили на межрегиональном форуме в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики.
Региональные союзы потребительских обществ Приволжского федерального округа развернули выставочные экспозиции на площадке саранского Технопарка. Ведущие специалисты Центросоюза России представили магистральные проекты, которые реализуются во многих регионах страны: "Автолавка", "КООП-маркет", "Клуб РАЙПО", "КООП-народные промыслы", "Цифровая кооперация" и другие.
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"Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов ознакомил главу Мордовии Артема Здунова с республиканскими проектами "Сельский магазин" и "Автолавка", а также рассказал о системной работе кооператоров Татарстана над увеличением выпуска продукции собственного производства. Нижегородские кооператоры информировали участников форума об областном проекте "Автолавка в село". Кооператоры Чувашии представили руководству Мордовии системную работу по централизации закупок и оперативную работу с ассортиментом продукции для розничной торговли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кооператоры Мордовии выпускают более 300 видов продукции и готовы рассматривать различные варианты увеличения межрегионального обмена. Саранский кооперативный институт ознакомил руководство республики с актуальными программами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки по востребованным специальностям для экономики региона.
"Я безмерно благодарен всем тем, кто сохранил потребительскую кооперацию у нас в стране. В соседних регионах потребкооперация работает, а у нас в Мордовии мы пока недорабатываем. У нас есть поселки, где нерационально содержать магазин, но люди-то там живут. Самый лучший выход – организовать туда доставку товаров народного потребления, и не только сельхозпродукции. Главное – это консолидация производителей, повышение качества, совместные закупки, потому что они удешевляют процесс производства и совместные продажи. Это самая близкая к людям деятельность, которую мы будем поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов заявил, что на форуме "дали старт возрождению кооперации в Мордовии". "Это старт большой совместной работы, большой поддержки кооператорам. Они увидели, что могут работать, получать достойные деньги, мы можем создавать хорошую продукцию. Хотелось бы, чтобы через год мы уже обсудили успехи мордовской кооперации, чтобы появились новые лидеры, новые кооперативы, и чтобы к вам уже приезжали учиться из других регионов", - сказал Зубов.
На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ РФ и Мордовией, между Центросоюзом РФ, Российским союзом сельской молодежи и Российским университетом кооперации. Рабочая группа в Мордовии начала работу по основным кооперационным моделям, которые могут быть использованы в республике.
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