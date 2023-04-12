https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html

Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации

Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации - РИА Новости, 12.04.2023

Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации

Вопросы возрождения системы потребительской кооперации в Мордовии обсудили на межрегиональном форуме в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T19:12

2023-04-12T19:12

2023-04-12T19:12

республика мордовия

россия

артем здунов

саранск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_3d87dd7ce5887e928aa977784545b101.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Вопросы возрождения системы потребительской кооперации в Мордовии обсудили на межрегиональном форуме в Саранске, сообщает пресс-служба главы республики. Региональные союзы потребительских обществ Приволжского федерального округа развернули выставочные экспозиции на площадке саранского Технопарка. Ведущие специалисты Центросоюза России представили магистральные проекты, которые реализуются во многих регионах страны: "Автолавка", "КООП-маркет", "Клуб РАЙПО", "КООП-народные промыслы", "Цифровая кооперация" и другие. "Председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов ознакомил главу Мордовии Артема Здунова с республиканскими проектами "Сельский магазин" и "Автолавка", а также рассказал о системной работе кооператоров Татарстана над увеличением выпуска продукции собственного производства. Нижегородские кооператоры информировали участников форума об областном проекте "Автолавка в село". Кооператоры Чувашии представили руководству Мордовии системную работу по централизации закупок и оперативную работу с ассортиментом продукции для розничной торговли", - говорится в сообщении. Отмечается, что кооператоры Мордовии выпускают более 300 видов продукции и готовы рассматривать различные варианты увеличения межрегионального обмена. Саранский кооперативный институт ознакомил руководство республики с актуальными программами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки по востребованным специальностям для экономики региона. "Я безмерно благодарен всем тем, кто сохранил потребительскую кооперацию у нас в стране. В соседних регионах потребкооперация работает, а у нас в Мордовии мы пока недорабатываем. У нас есть поселки, где нерационально содержать магазин, но люди-то там живут. Самый лучший выход – организовать туда доставку товаров народного потребления, и не только сельхозпродукции. Главное – это консолидация производителей, повышение качества, совместные закупки, потому что они удешевляют процесс производства и совместные продажи. Это самая близкая к людям деятельность, которую мы будем поддерживать", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов заявил, что на форуме "дали старт возрождению кооперации в Мордовии". "Это старт большой совместной работы, большой поддержки кооператорам. Они увидели, что могут работать, получать достойные деньги, мы можем создавать хорошую продукцию. Хотелось бы, чтобы через год мы уже обсудили успехи мордовской кооперации, чтобы появились новые лидеры, новые кооперативы, и чтобы к вам уже приезжали учиться из других регионов", - сказал Зубов. На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ РФ и Мордовией, между Центросоюзом РФ, Российским союзом сельской молодежи и Российским университетом кооперации. Рабочая группа в Мордовии начала работу по основным кооперационным моделям, которые могут быть использованы в республике.

https://ria.ru/20230407/zemlyachestvo-1863856261.html

https://ria.ru/20230316/sotrudnichestvo-1858269723.html

https://ria.ru/20230217/vstrecha-1852715331.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, артем здунов, саранск