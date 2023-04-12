https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html

Китай выдвинул авианосную группу. США вывозят с побережья самое ценное

Китай выдвинул авианосную группу. США вывозят с побережья самое ценное - РИА Новости, 12.04.2023

Китай выдвинул авианосную группу. США вывозят с побережья самое ценное

Можно подумать: история повторяется. В августе прошлого года спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила столицу острова Тайвань. На... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:00

2023-04-12T08:02

аналитика

китай

тайвань

цай инвэнь

нэнси пелоси

джо байден

сша

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Можно подумать: история повторяется. В августе прошлого года спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила столицу острова Тайвань. На прошлой неделе — то же, только наоборот. Другая женщина — президент Тайваня Цай Инвэнь — встречается с занявшим пост Пелоси Кевином Маккарти.И если в первый раз Китай просто поиграл мускулами и ограничился предостережениями, то устроенное им сейчас обычной демонстрацией силы уже не назовешь. Китайские Вооруженные силы развернули возле Тайваня целую ударную группировку — речь шла о полном окружении острова. Для этого задействовали новенький авианосец "Шаньдун" и все положенные корабли свиты, в том числе (возможно) атомную подводную лодку. Имитировали удары по всем целям, включая объекты "политического значения". И американцы в этот раз в опасный район не полезли.Очевидно одно: Китай приступил к отработке реальных сценариев конфликта вокруг Тайваня — конфликта прежде всего с США или их союзниками (военные возможности самого острова не так уж серьезны). То есть в августе прошлого года Пекин, видимо, скорее импровизировал, а сейчас действует куда более целенаправленно.В КНР, вероятно, считают, что не столько логика и разум, сколько состояние умов вашингтонской администрации действительно может довести дело до войны, а раз так, то думать надо не о том, зачем захватывать Тайвань (бессмысленная для Китая затея со всех точек зрения), а смотреть, что реально может произойти.Есть еще несколько отличий по части последствий августовского визита Пелоси и ответного визита Инвэнь. Это частности, но они складываются в интересную картину.Первое: после прежнего кризиса Си Цзиньпин встречался с Джо Байденом на острове Бали, и последний подтвердил, что США продолжают считать Китай единым, не поддерживая идею тайваньской независимости. Кризис был как бы урегулирован. Тем не менее Цай Инвэнь все равно устроила свой "транзитный" визит в Вашингтон якобы по пути в Центральную Америку. Вывод: Байден недоговороспособен.Второе: в августе прошлого года Пекин подверг Тайвань санкциям, лишив его своего сырья для производства полупроводников. В этом году ситуация и подавно усложнилась — США всерьез пытаются перевезти все производство самых сложных (то есть прежде всего тайваньских) чипов на свою территорию, намереваясь оставить остров ни с чем. А тогда что ему делать и кому он будет нужен? А ведь предупреждали: посмотрите на Украину…Третье: напомним, только что побывавший в Китае президент Франции Эммануэль Макрон по возвращении дал интервью, в котором предостерег европейцев от участия в новых "не наших кризисах", потому что для этого не хватит сил и ресурсов. Опять Украина, которая их чему-то научила?И последнее: в самих США появились публикации со ссылками на вменяемых стратегов и экспертов администрации, где беспощадно обозначается очевидное: конфликт между двумя ядерными сверхдержавами будет ужасен и разрушит весь мир, а зачем, собственно, он Америке нужен? Тайвань не имеет отношения к защите коренных интересов страны, но цена острова только в американских жизнях будет громадной.

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html

https://ria.ru/20230410/kitay-1864221356.html

https://ria.ru/20230410/kitay-1864130671.html

https://ria.ru/20230411/evroparlament-1864453108.html

китай

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аналитика, китай, тайвань, цай инвэнь, нэнси пелоси, джо байден, сша