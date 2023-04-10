https://ria.ru/20230410/shandun-1864143073.html
Китай отправил к берегам Тайваня авианосец "Шаньдун"
Китай отправил к берегам Тайваня авианосец "Шаньдун" - РИА Новости, 10.04.2023
Китай отправил к берегам Тайваня авианосец "Шаньдун"
Авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая принимает участие в военных учениях вокруг острова Тайвань, говорится в заявлении... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:55
2023-04-10T07:55
2023-04-10T07:55
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ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая принимает участие в военных учениях вокруг острова Тайвань, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК. Как отмечается в заявлении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat, войска командования продолжают находиться вокруг острова Тайвань в рамках учений. В учениях в понедельник, как отмечается, впервые принимает участие авианосец "Шаньдун". Войска командования отрабатывают совместные маневры по окружению и сдерживанию острова. "Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также МО острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html
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тайвань, китай, сша, в мире, нэнси пелоси, ноак, народно-освободительная армия китая
Тайвань, Китай, США, В мире, Нэнси Пелоси, НОАК, Народно-освободительная армия Китая
Китай отправил к берегам Тайваня авианосец "Шаньдун"
НОАК: авианосец "Шаньдун" принял участие в военных учениях у берегов Тайваня
ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости. Авианосец "Шаньдун" военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая принимает участие в военных учениях вокруг острова Тайвань, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat
, войска командования продолжают находиться вокруг острова Тайвань в рамках учений. В учениях в понедельник, как отмечается, впервые принимает участие авианосец "Шаньдун". Войска командования отрабатывают совместные маневры по окружению и сдерживанию острова.
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
"Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР. Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения являются предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 70 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК
) Китая, 35 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Также МО острова заявило о приближении к Тайваню 11 кораблей НОАК.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В КНР назвали цель военных учений вокруг Тайваня