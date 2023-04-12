https://ria.ru/20230412/indzhe-1864650403.html

Индже намерен временно запретить продажу жилья иностранцам в Турции

Индже намерен временно запретить продажу жилья иностранцам в Турции - РИА Новости, 12.04.2023

Индже намерен временно запретить продажу жилья иностранцам в Турции

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что планирует в случае прихода к власти наложить временный запрет на продажу жилья... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T06:08

2023-04-12T06:08

2023-04-12T06:09

в мире

турция

анталья (провинция)

эдирне (провинция)

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что планирует в случае прихода к власти наложить временный запрет на продажу жилья иностранцам из-за роста цен на недвижимость. По словам Индже, недвижимость в Турции значительно подорожала, в том числе после землетрясений 6 февраля, когда тысячи граждан остались без жилья. "В результате аренда выросла в цене. Нам необходимо на время остановить этот процесс, нужно в первую очередь заботиться о своем народе, поэтому нужно запретить продажу квартир иностранцам", - заявил Индже. Цены на жилье в Турции за год выросли почти в три раза, сообщил ранее Центробанк страны в индексе цен на недвижимость за январь 2023 года. В нем указывалось, что наибольший рост зафиксирован в Анталье и соседних с ней Бурдуре и Ыспарте - более 195%, а также в Эдирне, Текирдаге и Кыркларели - около 174%, в Измире показатель превысил 170%. В Стамбуле индекс вырос на 154%, средняя стоимость 1 квадратного метра в новой квартире в городе составляет более 28 тысяч турецких лир (более 1,5 тысячи долларов). Ранее сообщалось, что россияне в 2022 году приобрели в Турции наибольшее количество квартир и других объектов недвижимости среди иностранцев - более 16 тысяч. В ноябре на сайте change.org появилась петиция с требованием прекратить продажу и аренду недвижимости иностранцам в турецкой Анталье. Автор требует ограничить проживание иностранцев курортными отелями, петицию подписали более 20 тысяч человек. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864648063.html

https://ria.ru/20230411/putin-1864460825.html

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в мире, турция, анталья (провинция), эдирне (провинция), мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс