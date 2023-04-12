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Биография Эдуарда Багирова - РИА Новости, 12.04.2023
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20:05 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/bagirov-1864902597.html
Биография Эдуарда Багирова
Биография Эдуарда Багирова - РИА Новости, 12.04.2023
Биография Эдуарда Багирова
Российский писатель и сценарист Эдуард Исмаилович Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары (Туркмения). РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:05
2023-04-12T20:05
справки
кишинев
мары
туркмения
эдуард багиров
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Российский писатель и сценарист Эдуард Исмаилович Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары (Туркмения).В 1990-х годах переехал в Москву. В 2001 году поступил на юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта, учебу не окончил. Осенью 2002 года вместе с небольшой группой единомышленников участвовал в создании литературного сайта Litprom.ru, в 2005-2012 годах возглавлял его.В 2001 году начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. В 2007 году вышел автобиографический дебютный роман Багирова "Гастарбайтер", получивший широкую известность. В 2008 году свет увидел второй роман – "Любовники", сюжет которого продолжил сюжетную линию "Гастарбайтера ", в то же время являясь вполне самостоятельным произведением. В июле 2010 года вышел третий роман – "Идеалист".В 2010 году основал Сценарное бюро Эдуарда Багирова. Дебютным проектом бюро стал 10-серийный исторический фильм "Пепел", вышедший в 2013 году на телеканале "Россия 1". Среди других проектов Сценарного бюро Эдуарда Багирова – сценарий полнометражного фильма "Онегин" для продюсерской компании "Арт Пикчерс" Федора Бондарчука, сценарий телесериала "Гастарбайтер" по одноименному роману Эдуарда Багирова для продюсерской компании WeiT Media, сценарий фильма Федора Бондарчука "Бейрут".В июне 2011 года Багиров был арестован в Кишиневе спецслужбами Молдавии, ему было инкриминировано участие в организованной преступной группе в ходе массовых протестов в Кишиневе в апреле 2009 года, когда были разгромлены здания администрации президента и парламента в Кишиневе. В октябре 2011 года после ноты протеста МИД РФ Багиров был отпущен под домашний арест. Однако спустя несколько дней Багиров бежал в Москву. В Кишиневе он был объявлен в международный розыск. Представители правоохранительных органов России заявили, что в соответствии с законами РФ, Багиров не будет выдан молдавским властям. В апреле 2015 года молдавский суд заочно приговорил Багирова к пяти годам лишения свободы. В 2016 году Эдуард Багиров баллотировался в депутаты Государственной Думы, однако избран не был. После чего принял решение о прекращении любой публичной политической деятельности.В 2022 году стал ведущим авторской программы "Багиров против" на радио Sputnik.12 апреля 2023 года стало известно, что Эдуард Багиров скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, кишинев, мары, туркмения, эдуард багиров
Справки, Кишинев, Мары, Туркмения, Эдуард Багиров

Биография Эдуарда Багирова

© РИА Новости / Дарья ПарфентьеваРоссийский блогер и писатель Эдуард Багиров
Российский блогер и писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Дарья Парфентьева
Российский блогер и писатель Эдуард Багиров
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Российский писатель и сценарист Эдуард Исмаилович Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары (Туркмения).
В 1990-х годах переехал в Москву.
В 2001 году поступил на юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта, учебу не окончил.
Осенью 2002 года вместе с небольшой группой единомышленников участвовал в создании литературного сайта Litprom.ru, в 2005-2012 годах возглавлял его.
В 2001 году начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. В 2007 году вышел автобиографический дебютный роман Багирова "Гастарбайтер", получивший широкую известность. В 2008 году свет увидел второй роман – "Любовники", сюжет которого продолжил сюжетную линию "Гастарбайтера ", в то же время являясь вполне самостоятельным произведением. В июле 2010 года вышел третий роман – "Идеалист".
В 2010 году основал Сценарное бюро Эдуарда Багирова. Дебютным проектом бюро стал 10-серийный исторический фильм "Пепел", вышедший в 2013 году на телеканале "Россия 1".
Среди других проектов Сценарного бюро Эдуарда Багирова – сценарий полнометражного фильма "Онегин" для продюсерской компании "Арт Пикчерс" Федора Бондарчука, сценарий телесериала "Гастарбайтер" по одноименному роману Эдуарда Багирова для продюсерской компании WeiT Media, сценарий фильма Федора Бондарчука "Бейрут".
В июне 2011 года Багиров был арестован в Кишиневе спецслужбами Молдавии, ему было инкриминировано участие в организованной преступной группе в ходе массовых протестов в Кишиневе в апреле 2009 года, когда были разгромлены здания администрации президента и парламента в Кишиневе. В октябре 2011 года после ноты протеста МИД РФ Багиров был отпущен под домашний арест. Однако спустя несколько дней Багиров бежал в Москву. В Кишиневе он был объявлен в международный розыск. Представители правоохранительных органов России заявили, что в соответствии с законами РФ, Багиров не будет выдан молдавским властям. В апреле 2015 года молдавский суд заочно приговорил Багирова к пяти годам лишения свободы.
В 2016 году Эдуард Багиров баллотировался в депутаты Государственной Думы, однако избран не был. После чего принял решение о прекращении любой публичной политической деятельности.
В 2022 году стал ведущим авторской программы "Багиров против" на радио Sputnik.
12 апреля 2023 года стало известно, что Эдуард Багиров скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКишиневМарыТуркменияЭдуард Багиров
 
 
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