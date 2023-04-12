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Умер писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 12.04.2023
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Культура
 
18:29 12.04.2023 (обновлено: 20:10 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/bagirov-1864881688.html
Умер писатель Эдуард Багиров
Умер писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 12.04.2023
Умер писатель Эдуард Багиров
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:29
2023-04-12T20:10
эдуард багиров
маргарита симоньян
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культура
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она.Симоньян отметила, что Багиров был "талантливый, дерзкий, борзый, мужик настоящий, любящий жизнь".Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары на юге Туркменистана. Автор романов "Гастарбайтер" (2007), "Любовники" (2008), "Идеалист" (2010). С 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.
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эдуард багиров, маргарита симоньян, происшествия, миа "россия сегодня", sputnik
Эдуард Багиров, Маргарита Симоньян, Происшествия, Культура, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Умер писатель Эдуард Багиров

Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПисатель Эдуард Багиров
Писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Писатель Эдуард Багиров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она.
Симоньян отметила, что Багиров был "талантливый, дерзкий, борзый, мужик настоящий, любящий жизнь".
Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары на юге Туркменистана. Автор романов "Гастарбайтер" (2007), "Любовники" (2008), "Идеалист" (2010). С 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.
Российский блогер и писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Биография Эдуарда Багирова
Вчера, 20:05
 
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