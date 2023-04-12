https://ria.ru/20230412/bagirov-1864881688.html
Умер писатель Эдуард Багиров
Умер писатель Эдуард Багиров - РИА Новости, 12.04.2023
Умер писатель Эдуард Багиров
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:29
2023-04-12T18:29
2023-04-12T20:10
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она.Симоньян отметила, что Багиров был "талантливый, дерзкий, борзый, мужик настоящий, любящий жизнь".Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары на юге Туркменистана. Автор романов "Гастарбайтер" (2007), "Любовники" (2008), "Идеалист" (2010). С 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.
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эдуард багиров, маргарита симоньян, происшествия, миа "россия сегодня", sputnik
Эдуард Багиров, Маргарита Симоньян, Происшествия, Культура, МИА "Россия сегодня", Sputnik
Умер писатель Эдуард Багиров
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале
.
"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно", — написала она.
Симоньян отметила, что Багиров был "талантливый, дерзкий, борзый, мужик настоящий, любящий жизнь".
Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары на юге Туркменистана. Автор романов "Гастарбайтер" (2007), "Любовники" (2008), "Идеалист" (2010). С 2022 года вел программу "Багиров против" на радио Sputnik.
Биография Эдуарда Багирова