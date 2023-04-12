https://ria.ru/20230412/astronomiya-1864644099.html

В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах

В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах - РИА Новости, 12.04.2023

В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T03:32

2023-04-12T03:32

2023-04-12T08:40

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии, поскольку в ней очень много аспектов, касающиеся современной жизни человека. Ежегодно 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, посвященный первому полету человека в космос. В беседе с РИА Новости Рукшин отметил, что до сих пор астрономия изучается в большинстве российских университетов – в программах физико-математических, математико-механических факультетов. Кроме того, говоря о наследии, профессор отметил, что как таковое право преподавать его в школах далось человечеству непросто и не сразу. Так, официальный Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, только в 1992 году. "Не все даже представляют, насколько это было поздно, и что тех, кого сожгли за противную точку зрения, сожгли зря. Так вот, само право преподавать астрономию – это тоже культурное достояние человечества, и астрономия как наука, а не как сказание о сотворении мира в различных религиях, – это тоже часть образования каждого культурного человека", - сказал Рукшин. "Поэтому мне, безусловно, близки те времена, в которые я учился в школе, наши родители учились в школе, когда человек получал основные астрономические знания", - добавил он и отметил, что эти знания не сводились к романтике древних веков, дававших красивые мифические имена созвездиям, а охватывали аспекты астрономии, которые касаются жизни современного человека. А этих аспектов, по словам эксперта, очень много: от спутников, которыми человечество пользуется при установлении связи по телефону и интернета, до запуска ракет, до поддержания боеготовности войск, использования астрономических спутников в навигации и так далее. Также он отметил, что астрономия, начиная с античных времён и средних веков, имела крайне важное значение для практической деятельности, для совершенно различных сторон в жизни человека. Даже церковь, которая боролась в средние века с наукой, нуждалась в астрономии и математике, поскольку христианские праздники, кроме постоянных, прикрепленных к дате календаря, бывают и переходящими, привязанными к Пасхе. "Пасхалии - это чисто астрономическое явление: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия", - добавил Рукшин. Прежде чем ввести этот предмет в школах, нужно подробно обсудить, в каких объемах преподавать астрономию, считает профессор. По его словам, если каждый предмет объявлять главным и необходимым, то учебная неделя и домашние задания превысят объем, который школьник в состоянии сделать без психологических травм и потери здоровья. "И именно этот вопрос надо обсуждать: каково фундаментальное ядро знаний по астрономии, которые мы должны дать всем", - заключил он.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html

https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html

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космос - риа наука, россия, санкт-петербург, ватикан, валерий фадеев, общество, социальный навигатор, сн_образование