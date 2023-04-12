https://ria.ru/20230412/astronomiya-1864644099.html
В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах
В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах - РИА Новости, 12.04.2023
В СПЧ выступили за изучение астрономии в российских школах
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:32
2023-04-12T03:32
2023-04-12T08:40
наука
космос - риа наука
россия
санкт-петербург
ватикан
валерий фадеев
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/76/1502237697_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1e752c418f9faac36db72b9b016a10aa.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии, поскольку в ней очень много аспектов, касающиеся современной жизни человека. Ежегодно 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, посвященный первому полету человека в космос. В беседе с РИА Новости Рукшин отметил, что до сих пор астрономия изучается в большинстве российских университетов – в программах физико-математических, математико-механических факультетов. Кроме того, говоря о наследии, профессор отметил, что как таковое право преподавать его в школах далось человечеству непросто и не сразу. Так, официальный Ватикан признал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, только в 1992 году. "Не все даже представляют, насколько это было поздно, и что тех, кого сожгли за противную точку зрения, сожгли зря. Так вот, само право преподавать астрономию – это тоже культурное достояние человечества, и астрономия как наука, а не как сказание о сотворении мира в различных религиях, – это тоже часть образования каждого культурного человека", - сказал Рукшин. "Поэтому мне, безусловно, близки те времена, в которые я учился в школе, наши родители учились в школе, когда человек получал основные астрономические знания", - добавил он и отметил, что эти знания не сводились к романтике древних веков, дававших красивые мифические имена созвездиям, а охватывали аспекты астрономии, которые касаются жизни современного человека. А этих аспектов, по словам эксперта, очень много: от спутников, которыми человечество пользуется при установлении связи по телефону и интернета, до запуска ракет, до поддержания боеготовности войск, использования астрономических спутников в навигации и так далее. Также он отметил, что астрономия, начиная с античных времён и средних веков, имела крайне важное значение для практической деятельности, для совершенно различных сторон в жизни человека. Даже церковь, которая боролась в средние века с наукой, нуждалась в астрономии и математике, поскольку христианские праздники, кроме постоянных, прикрепленных к дате календаря, бывают и переходящими, привязанными к Пасхе. "Пасхалии - это чисто астрономическое явление: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия", - добавил Рукшин. Прежде чем ввести этот предмет в школах, нужно подробно обсудить, в каких объемах преподавать астрономию, считает профессор. По его словам, если каждый предмет объявлять главным и необходимым, то учебная неделя и домашние задания превысят объем, который школьник в состоянии сделать без психологических травм и потери здоровья. "И именно этот вопрос надо обсуждать: каково фундаментальное ядро знаний по астрономии, которые мы должны дать всем", - заключил он.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864213005.html
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864636950.html
россия
санкт-петербург
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/76/1502237697_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ab4fcca354f1aad36452ede52a463341.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, санкт-петербург, ватикан, валерий фадеев, общество, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербург, Ватикан, Валерий Фадеев, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, народный учитель России Сергей Рукшин выступил за возвращение в школьную программу изучения астрономии, поскольку в ней очень много аспектов, касающиеся современной жизни человека.
Ежегодно 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики, посвященный первому полету человека в космос.
Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос
В беседе с РИА Новости Рукшин отметил, что до сих пор астрономия изучается в большинстве российских университетов – в программах физико-математических, математико-механических факультетов.
«
"Это, безусловно, не только наблюдательная астрономия, это ещё и (предмет), связанный с математикой, с небесной механикой, и он составляет существенную часть тех знаний, того культурного наследия, о которых председатель СПЧ Валерий Фадеев
говорил на открытии неделю назад Международного образовательного форума в Петербурге
. Человек, который не обладает культурой, повторяю, не деталями, не тонкостями, а не обладает культурой знания о мире, всегда будет открыт и доступен фальсификации, навязыванию чужих мнений и так далее", - подчеркнул Рукшин.
Кроме того, говоря о наследии, профессор отметил, что как таковое право преподавать его в школах далось человечеству непросто и не сразу. Так, официальный Ватикан
признал, что Земля
вращается вокруг Солнца, а не наоборот, только в 1992 году.
"Не все даже представляют, насколько это было поздно, и что тех, кого сожгли за противную точку зрения, сожгли зря. Так вот, само право преподавать астрономию – это тоже культурное достояние человечества, и астрономия как наука, а не как сказание о сотворении мира в различных религиях, – это тоже часть образования каждого культурного человека", - сказал Рукшин.
Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России
"Поэтому мне, безусловно, близки те времена, в которые я учился в школе, наши родители учились в школе, когда человек получал основные астрономические знания", - добавил он и отметил, что эти знания не сводились к романтике древних веков, дававших красивые мифические имена созвездиям, а охватывали аспекты астрономии, которые касаются жизни современного человека.
А этих аспектов, по словам эксперта, очень много: от спутников, которыми человечество пользуется при установлении связи по телефону и интернета, до запуска ракет, до поддержания боеготовности войск, использования астрономических спутников в навигации и так далее.
«
"Поэтому, если отвечать по системе "да/нет", это было бы полезно, это составная часть культурного наследия", - подчеркнул он.
Также он отметил, что астрономия, начиная с античных времён и средних веков, имела крайне важное значение для практической деятельности, для совершенно различных сторон в жизни человека. Даже церковь, которая боролась в средние века с наукой, нуждалась в астрономии и математике, поскольку христианские праздники, кроме постоянных, прикрепленных к дате календаря, бывают и переходящими, привязанными к Пасхе.
Эксперт рассказал, какие спутники больше всего нужны России
"Пасхалии - это чисто астрономическое явление: первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия", - добавил Рукшин.
Прежде чем ввести этот предмет в школах, нужно подробно обсудить, в каких объемах преподавать астрономию, считает профессор.
«
"Каждый хороший учитель должен договориться сам с собой, со своей совестью и с коллегами, преподающими другие предметы, о том, каково место этого предмета в мировоззрении школьника, в его будущих знаниях, которые могут потребоваться при приобретении профессии, ну и заодно с тем, чтобы школьник не был перегружен", - указал Рукшин.
По его словам, если каждый предмет объявлять главным и необходимым, то учебная неделя и домашние задания превысят объем, который школьник в состоянии сделать без психологических травм и потери здоровья.
"И именно этот вопрос надо обсуждать: каково фундаментальное ядро знаний по астрономии, которые мы должны дать всем", - заключил он.
Матвиенко призвала привлекать частный сектор в освоении космоса