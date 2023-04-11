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Депутат ГД призвал внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак
Депутат ГД призвал внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак - РИА Новости, 11.04.2023
Депутат ГД призвал внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак
Депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный на пленарном заседании Думы во вторник предложил в поправках к законопроекту о вейпах добавить запрет на ароматизированные... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:20
2023-04-11T15:20
2023-04-11T15:22
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный на пленарном заседании Думы во вторник предложил в поправках к законопроекту о вейпах добавить запрет на ароматизированные добавки в табаке для обычных сигарет. Госдума на заседании во вторник рассматривает пакет поправок об ужесточении оборота вейпов в РФ, а также о регулировании оборота табака и табачной продукции. "Часто используют ароматические добавки и в обычные сигареты, в том числе наши женщины. Почему мы не можем добавить в законопроект запрет на такие добавки?" - обратился к представляющему законопроект о вейпах вице-спикеру Госдумы Петру Толстому Куринный. Толстой на это отметил, что инициатива важная, однако если включать ее в поправки о вейпах, тема будет размыта, вместо этого он предложил реализовать ее отдельно.
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общество, россия, алексей куринный, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ
Депутат ГД призвал внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак
Депутат Госдумы Куринный предложил внести в поправки о вейпах запрет на добавки в табак
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Алексей Куринный на пленарном заседании Думы во вторник предложил в поправках к законопроекту о вейпах добавить запрет на ароматизированные добавки в табаке для обычных сигарет.
Госдума на заседании во вторник рассматривает пакет поправок об ужесточении оборота вейпов в РФ
, а также о регулировании оборота табака и табачной продукции.
"Часто используют ароматические добавки и в обычные сигареты, в том числе наши женщины. Почему мы не можем добавить в законопроект запрет на такие добавки?" - обратился к представляющему законопроект о вейпах вице-спикеру Госдумы Петру Толстому Куринный.
Толстой на это отметил, что инициатива важная, однако если включать ее в поправки о вейпах, тема будет размыта, вместо этого он предложил реализовать ее отдельно.
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