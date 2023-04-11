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Депутаты от "Новых людей" попросят разблокировать Twitter - РИА Новости, 11.04.2023
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14:10 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/twitter-1864495553.html
Депутаты от "Новых людей" попросят разблокировать Twitter
Депутаты от "Новых людей" попросят разблокировать Twitter - РИА Новости, 11.04.2023
Депутаты от "Новых людей" попросят разблокировать Twitter
Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter, заявил вице-спикер РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:10
2023-04-11T14:10
общество
технологии
россия
госдума рф
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ранее с идеей о возможности пересмотра ограничений в отношении соцсети выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). В апреле Twitter вновь начал выдавать в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом. "Есть понимание того, что наша позиция должна быть услышана, поэтому мы в очередной раз призываем посмотреть на то, чтобы разблокировать эту площадку. Мы подготовили письмо с обращением к генеральному прокурору и в Роскомнадзор, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу", - сказал Даванков в ходе выступления в Госдуме. Депутат заявил, что письмо коллективное, будет отправлено вечером во вторник, и призвал коллег-депутатов присоединиться к инициативе. В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
https://ria.ru/20230410/twitter-1864157298.html
https://ria.ru/20230324/twitter-1860286840.html
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общество, технологии, россия, госдума рф, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ, Twitter, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Депутаты от "Новых людей" попросят разблокировать Twitter

Депутаты от "Новых людей" попросят Роскомнадзор и Генпрокуратуру разблокировать Twitter

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" подготовили обращение в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой пересмотреть решение о блокировке Twitter, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Ранее с идеей о возможности пересмотра ограничений в отношении соцсети выступил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). В апреле Twitter вновь начал выдавать в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России
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"Есть понимание того, что наша позиция должна быть услышана, поэтому мы в очередной раз призываем посмотреть на то, чтобы разблокировать эту площадку. Мы подготовили письмо с обращением к генеральному прокурору и в Роскомнадзор, чтобы еще раз вернуться к этому вопросу", - сказал Даванков в ходе выступления в Госдуме. Депутат заявил, что письмо коллективное, будет отправлено вечером во вторник, и призвал коллег-депутатов присоединиться к инициативе.
В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
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ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФTwitterФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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