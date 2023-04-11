Сын Валерии оказался под капельницей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей. По его словам, он отравился морепродуктами, из-за чего потребовалась медицинская помощь. Однако, судя по кадрам, Шульгин находится в дома, а не в стационаре. Он также спросил у подписчиков, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали несвежие морепродукты. Арсений Шульгин – третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина. Он женат на модели Лиане Волковой (Шульгина), воспитывает с ней дочь – двухлетнюю Селин и занимается бизнесом.
"Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история", – пожаловался Шульгин.
Он также спросил у подписчиков, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали несвежие морепродукты.
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"Я вообще не конфликтный и не скандальный, но стоит ли за такое "разносить" публично?" – поинтересовался наследник знаменитости.
Арсений Шульгин – третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина. Он женат на модели Лиане Волковой (Шульгина), воспитывает с ней дочь – двухлетнюю Селин и занимается бизнесом.
Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
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