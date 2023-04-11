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Сын Валерии оказался под капельницей - РИА Новости, 11.04.2023
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Шоубиз
 
00:27 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/shulgin-1864326612.html
Сын Валерии оказался под капельницей
Сын Валерии оказался под капельницей - РИА Новости, 11.04.2023
Сын Валерии оказался под капельницей
Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:27
2023-04-11T00:27
шоубиз
арсений шульгин
валерия (алла перфилова)
знаменитости
семья
дети
здоровье
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей. По его словам, он отравился морепродуктами, из-за чего потребовалась медицинская помощь. Однако, судя по кадрам, Шульгин находится в дома, а не в стационаре. Он также спросил у подписчиков, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали несвежие морепродукты. Арсений Шульгин – третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина. Он женат на модели Лиане Волковой (Шульгина), воспитывает с ней дочь – двухлетнюю Селин и занимается бизнесом.
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арсений шульгин, валерия (алла перфилова), знаменитости, семья, дети, здоровье
Шоубиз, Арсений Шульгин, Валерия (Алла Перфилова), Знаменитости, Семья, Дети, Здоровье
Сын Валерии оказался под капельницей

Сын певицы Валерии Арсений оказался под капельницей из-за отравления морепродуктами

© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей.
По его словам, он отравился морепродуктами, из-за чего потребовалась медицинская помощь. Однако, судя по кадрам, Шульгин находится в дома, а не в стационаре.
© Фото : @arseniy_shulginФото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
© Фото : @arseniy_shulgin
1 из 2
© Фото : @arseniy_shulginФото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
© Фото : @arseniy_shulgin
2 из 2
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
© Фото : @arseniy_shulgin
1 из 2
Фото, опубликованное Арсением Шульгиным в соцсети
© Фото : @arseniy_shulgin
2 из 2
«
"Гребешки и улитки не всегда бывают свежими. Такая вот история", – пожаловался Шульгин.
Он также спросил у подписчиков, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали несвежие морепродукты.
«
"Я вообще не конфликтный и не скандальный, но стоит ли за такое "разносить" публично?" – поинтересовался наследник знаменитости.
Арсений Шульгин – третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина. Он женат на модели Лиане Волковой (Шульгина), воспитывает с ней дочь – двухлетнюю Селин и занимается бизнесом.
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Брухунова напугала пользователей Сети фото с капельницей
6 сентября 2022, 16:54
 
ШоубизАрсений ШульгинВалерия (Алла Перфилова)ЗнаменитостиСемьяДетиЗдоровье
 
 
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