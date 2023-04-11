https://ria.ru/20230411/shulgin-1864326612.html

Сын Валерии оказался под капельницей

Сын Валерии оказался под капельницей - РИА Новости, 11.04.2023

Сын Валерии оказался под капельницей

Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:27

2023-04-11T00:27

2023-04-11T00:27

шоубиз

арсений шульгин

валерия (алла перфилова)

знаменитости

семья

дети

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156212/02/1562120293_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_42a823a71273482e8f077bc54f008835.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын певицы Валерии (Алла Перфилова) предприниматель Арсений Шульгин выложил на своей странице в соцсети кадры с капельницей. По его словам, он отравился морепродуктами, из-за чего потребовалась медицинская помощь. Однако, судя по кадрам, Шульгин находится в дома, а не в стационаре. Он также спросил у подписчиков, стоит ли разглашать информацию о месте, где ему подали несвежие морепродукты. Арсений Шульгин – третий совместный ребенок Валерии и ее экс-супруга, продюсера Александра Шульгина. Он женат на модели Лиане Волковой (Шульгина), воспитывает с ней дочь – двухлетнюю Селин и занимается бизнесом.

https://ria.ru/20220906/brukhunova-1814892423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

арсений шульгин, валерия (алла перфилова), знаменитости, семья, дети, здоровье