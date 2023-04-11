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Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
07:07 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864316112.html
Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники
Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 11.04.2023
Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники
Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:07
2023-04-11T07:07
туризм
туризм
новости - туризм
казань
санкт-петербург
отдых в россии
москва
калининград
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования на период с 28 апреля по 14 мая. Оказалось, что наиболее востребованным туристическим направлением стал Санкт-Петербург. Каждый пятый (21 процент) пользователь оплатил гостиницу в городе на Неве, потратив на это в среднем 2,6 тысячи рублей. Самые популярные места размещения — без звезд — апартаменты, хостелы, гостевые дома. Их выбрали более 41 процента туристов. Четверть (27 процентов) остановятся в "трешках", чуть меньше (24 процента) — в "четверках".На долю столицы пришлось 13,5 процента от общего числа бронирований отелей. Средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки. Наиболее востребованы в городе трехзвездочные гостиницы — их выбирают 37 процентов туристов. Почти столько же отдают предпочтение отелям категории четыре "звезды". Объекты без звезд и "пятерки" оплатили по 13 процентов гостей.Доля бронирований в Сочи составила 12,2 процента. Средняя стоимость номера — 2,2 тысячи рублей в сутки. Размещение в трехзвездочных объектах оплатили 39 процентов отдыхающих, четверть выбрала "четверки" и гостевые дома. Отели с двумя и пятью звездами интересуют примерно по шесть процентов туристов.В Калининград отправятся 6,2 процента путешественников, которые потратили на проживание в среднем по 3,8 тысячи рублей. Объекты размещения без звезд выбрали 38 процентов туристов. Треть (31 процента) разместятся в "трешках", четверть — в "четверках".В Казани проведут длинные выходные 5,4 процента пользователей. Ночь в гостинице стоит в среднем 4,2 тысячи рублей. Причем 42 процента туристов остановятся в "четверках", треть — в хостелах, 16 процентов — в трехзвездочных отелях. Примерно по пять процентов — в "пятерках" и двухзвездочных объектах.
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туризм, новости - туризм, казань, санкт-петербург, отдых в россии, москва, калининград
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казань, Санкт-Петербург, отдых в России, Москва, Калининград
Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники

Исследование: в майские праздники больше всего денег на отели туристы потратят в Казани

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования на период с 28 апреля по 14 мая. Оказалось, что наиболее востребованным туристическим направлением стал Санкт-Петербург. Каждый пятый (21 процент) пользователь оплатил гостиницу в городе на Неве, потратив на это в среднем 2,6 тысячи рублей. Самые популярные места размещения — без звезд — апартаменты, хостелы, гостевые дома. Их выбрали более 41 процента туристов. Четверть (27 процентов) остановятся в "трешках", чуть меньше (24 процента) — в "четверках".
На долю столицы пришлось 13,5 процента от общего числа бронирований отелей. Средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки. Наиболее востребованы в городе трехзвездочные гостиницы — их выбирают 37 процентов туристов. Почти столько же отдают предпочтение отелям категории четыре "звезды". Объекты без звезд и "пятерки" оплатили по 13 процентов гостей.
Доля бронирований в Сочи составила 12,2 процента. Средняя стоимость номера — 2,2 тысячи рублей в сутки. Размещение в трехзвездочных объектах оплатили 39 процентов отдыхающих, четверть выбрала "четверки" и гостевые дома. Отели с двумя и пятью звездами интересуют примерно по шесть процентов туристов.
В Калининград отправятся 6,2 процента путешественников, которые потратили на проживание в среднем по 3,8 тысячи рублей. Объекты размещения без звезд выбрали 38 процентов туристов. Треть (31 процента) разместятся в "трешках", четверть — в "четверках".
В Казани проведут длинные выходные 5,4 процента пользователей. Ночь в гостинице стоит в среднем 4,2 тысячи рублей. Причем 42 процента туристов остановятся в "четверках", треть — в хостелах, 16 процентов — в трехзвездочных отелях. Примерно по пять процентов — в "пятерках" и двухзвездочных объектах.
Атриум (ресторанный зал) гостиницы Метрополь в Москве
Легенды для туристов: тайны самых известных отелей в СССР
4 марта, 08:00
 
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