https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864316112.html

Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники

Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 11.04.2023

Назван самый дорогой город для отдыха на майские праздники

Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:07

2023-04-11T07:07

2023-04-11T07:07

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования на период с 28 апреля по 14 мая. Оказалось, что наиболее востребованным туристическим направлением стал Санкт-Петербург. Каждый пятый (21 процент) пользователь оплатил гостиницу в городе на Неве, потратив на это в среднем 2,6 тысячи рублей. Самые популярные места размещения — без звезд — апартаменты, хостелы, гостевые дома. Их выбрали более 41 процента туристов. Четверть (27 процентов) остановятся в "трешках", чуть меньше (24 процента) — в "четверках".На долю столицы пришлось 13,5 процента от общего числа бронирований отелей. Средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки. Наиболее востребованы в городе трехзвездочные гостиницы — их выбирают 37 процентов туристов. Почти столько же отдают предпочтение отелям категории четыре "звезды". Объекты без звезд и "пятерки" оплатили по 13 процентов гостей.Доля бронирований в Сочи составила 12,2 процента. Средняя стоимость номера — 2,2 тысячи рублей в сутки. Размещение в трехзвездочных объектах оплатили 39 процентов отдыхающих, четверть выбрала "четверки" и гостевые дома. Отели с двумя и пятью звездами интересуют примерно по шесть процентов туристов.В Калининград отправятся 6,2 процента путешественников, которые потратили на проживание в среднем по 3,8 тысячи рублей. Объекты размещения без звезд выбрали 38 процентов туристов. Треть (31 процента) разместятся в "трешках", четверть — в "четверках".В Казани проведут длинные выходные 5,4 процента пользователей. Ночь в гостинице стоит в среднем 4,2 тысячи рублей. Причем 42 процента туристов остановятся в "четверках", треть — в хостелах, 16 процентов — в трехзвездочных отелях. Примерно по пять процентов — в "пятерках" и двухзвездочных объектах.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, казань, санкт-петербург, отдых в россии, москва, калининград