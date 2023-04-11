https://ria.ru/20230411/neyroset-1864579971.html

Ученые из Петербурга научили нейросеть читать по губам

Ученые из Петербурга научили нейросеть читать по губам - РИА Новости, 11.04.2023

Ученые из Петербурга научили нейросеть читать по губам

Ученые из Петербурга обучили нейросеть читать по губам для повышения точности распознавания речи в смартфоне, это поможет пользоваться голосовыми командами в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

технологии

санкт-петербург

российская академия наук

россия

наука

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Ученые из Петербурга обучили нейросеть читать по губам для повышения точности распознавания речи в смартфоне, это поможет пользоваться голосовыми командами в сложных и шумных условиях, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН). "Мы разработали приложение для смартфона, которое распознает звучащую речь и считывает по губам слова пользователя, анализируя видеосигнал с камеры гаджета. Программа совмещает и анализирует информацию из двух источников для улучшения точности распознавания. Эксперименты показали, что такая гибридная система значительно эффективнее распознает команды человека в сложных и шумных условиях", - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов СПб ФИЦ РАН Денис Иванько. В основе приложения, добавляют в пресс-службе исследовательского центра, лежит нейросетевая модель, которую научили распознавать по аудиовизуальным сигналам (видеозаписям, сопровождающимися звуком) несколько сотен наиболее распространенных команд. По словам ученых, созданная нейросеть способна воспринимать аудиовизуальный сигнал и автоматически принимать решение о том, какие данные (видео, звук или оба) при распознавании дадут максимальную точность.

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технологии, санкт-петербург, российская академия наук, россия, наука