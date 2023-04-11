https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

Направления "слиты". Куда обрушится первый удар группировки ВСУ

Направления "слиты". Куда обрушится первый удар группировки ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023

Направления "слиты". Куда обрушится первый удар группировки ВСУ

"Мы точно за очень короткое время — с исторической точки зрения это очень мало: шесть или пять, или семь месяцев — будем находиться в Крыму", — уверял советник... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T08:00

2023-04-11T08:00

2023-04-11T11:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил подоляк

ллойд остин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Мы точно за очень короткое время — с исторической точки зрения это очень мало: шесть или пять, или семь месяцев — будем находиться в Крыму", — уверял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Киеве многого ждут от готовящегося контрнаступления. Однако реальность сильно отличается от риторики. О том, с какими трудностями сталкиваются ВСУ, — в материале РИА Новости."Время поджимает"Большие ожидания от анонсированного украинского контрнаступления подогревают как на Западе, так и в Киеве.Обещают его с зимы. "Им нельзя терять времени", — говорил в марте глава Пентагона Ллойд Остин. Вашингтон, как пишут американские СМИ, обозначил сроки: конец апреля — начало мая.Именно на эту атаку, отмечает Politico, ориентировали пакеты помощи Киеву в последние полгода. И если войска потерпят неудачу, Запад может сократить финансирование.Возможные направленияРанее в западной прессе обсуждали два возможных варианта. Первый — форсирование Днепра и продвижение вглубь Херсонской области до границы с Крымом, чтобы перерезать сухопутный коридор к полуострову. Это усложнит военную логистику для России, а значит, и оборону.Второй — активизация в Донбассе, в том числе в Артемовске (Бахмуте), чтобы оттеснить российские силы на восток, а затем опять-таки повернуть на юг. Цель та же: помешать сообщению с Крымом.Также западные СМИ упоминали Луганск. Помимо этого, запорожские власти неоднократно сообщали, что украинские войска готовят ударные группы для возможного прорыва к Мелитополю.Ниже нормыВ свете подготовки к украинскому наступлению особый интерес вызывает утечка секретных документов Пентагона, опубликованных на прошлой неделе. В материалах —сведения о потерях в конфликте, а также о вооружении частей ВСУ, которые, как предполагается, станут ударным кулаком.Согласно этим данным, украинским войскам необходимы 253 танка, более 380 БМП и БТР, 480 автомобилей, 147 артиллерийских орудий и 571 бронеавтомобиль HMMWV. При этом у пяти бригад ВСУ из девяти — нулевой уровень подготовки. Максимальный — 60 процентов — лишь у одного соединения. Помимо этого, все подразделения испытывают трудности с техникой: у кого-то 14 процентов необходимого, а у кого-то — 79.В экспертном сообществе много вопросов к достоверности данных. Как минимум настораживают сведения о потерях, которые отличаются в разных версиях слитых документов. Речь вполне может идти и о намеренном вбросе.Как бы то ни было, в Кремле заявили, что с интересом изучают эти файлы. А вот в офисе Зеленского утверждают, что утечка вынудила скорректировать планы.Копят силыГлавный ресурс ВСУ — обилие живой силы. Костяком ударной группировки должна стать "Гвардiя наступу" — восемь бригад из добровольцев и ветеранов с боевым опытом. Это около 40 тысяч человек, причем почти 20 тысяч из них натаскивали за границей. Руководит такими подразделениями не армия, а МВД.Большинство обучавшихся за рубежом прошли ускоренную программу — втрое короче, чем предусматривают западные стандарты. Поэтому не все потом оправдывают ожидания. Так, попавший в плен в декабре военнослужащий ВСУ, тренировавшийся на британской базе Воркоп, сложил оружие через 20 минут после начала первого боя.Некоторые сдаются из-за нехватки техники. Наличие танков, артиллерии и БМП различных видов усложняет ее обслуживание, сказывается и снарядный голод. О проблеме с боеприпасами союзники уже не стесняются говорить.Оценки из ВСУУкраинские аналитики указывают, что подобное наступление станет первой операцией подобного рода для ВСУ."Меня больше всего тревожит оперативное искусство наших военачальников. Оно, мягко говоря, не блистало", — заявил журналистам военный эксперт и офицер ВСУ с псевдонимом Арти Грин.Например, по его словам, войска не развили наступление на Харьковском и Херсонском направлениях прошлой осенью. Хотя все ресурсы имелись. Да и произошло это потому, что российским силам "было невыгодно оборонять" позиции, которые они оставили."Я не увидел ничего такого, что бы сейчас внушало оптимизм", — заключает офицер.На этот раз, отмечает он, у россиян было время подготовиться к обороне. И ее успех станет судьбоносным для всей кампании.

https://ria.ru/20230406/zaporozhe-1863236820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, украина, михаил подоляк, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша