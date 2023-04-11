https://ria.ru/20230411/katyn-1864449468.html

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни - РИА Новости, 11.04.2023

ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни

Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:25

2023-04-11T12:25

2023-04-11T12:44

санкт-петербург

ленинградская область

ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

главная военная прокуратура

йозеф геббельс

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Польских офицеров в Катыни в 1941 году массово расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году на Ленинградском процессе свидетельствовал непосредственный участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец батальона "особого назначения", бесчинствовавшего в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны, Арно Дюре. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях. Среди этих материалов - фотокопия протокола одного из заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа (ЛВО), на котором Дюре дал показания и по теме Катыни. Польша ежегодно 13 апреля отмечает День памяти жертв Катыни. В тот день в 1943 году министерство пропаганды Германии, руководимое Йозефом Геббельсом, сообщило, что в Катынском лесу в Смоленской области найдено массовое захоронение польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД. После освобождения Смоленска Красной армией была создана советская комиссия, которая, проведя собственное расследование, заключила, что поляков в Катыни осенью 1941 года убили немецкие оккупационные войска. В ходе Ленинградского процесса Дюре показал, что с 1940 года в течение полутора лет находился в военной тюрьме в германском городе Торгау. По словам Дюре, комендантом тюрьмы был Генрих Ремлингер (его, как организатора карательных экспедиций на территории Ленобласти, в начале января 1946 года повесили в Ленинграде по приговору военного трибунала ЛВО). Дюре рассказал, что в начале сентября 1941 года вместе с рядом других обитателей тюрьмы был направлен в лес недалеко от Катыни. "Нам сказали, что мы должны будем копать массовые могилы", - вспоминал он. "Днем мы спали, а вечером и ночью работали – рыли ямы. Части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров", - говорил Дюре. По его словам, глубина рва должна была быть большой, "так как туда сбрасывались тысячи трупов". Эсэсовцы привозили трупы на 15-20 грузовиках, отмечал Дюре. По его оценкам, всего было закопано от 15 до 20 тысяч тел. На захоронении Дюре работал до конца ноября 1941-го. Он также рассказывал, как в 1943 году прибыл домой в отпуск и увидел в газетах фотографию этой огромной могилы. "Под снимком было написано, что сделали все это русские. Я сказал матери, что это не русские сделали, а немцы, но мать мне не поверила", - вспоминал Дюре. По его словам, он никому, кроме матери, об этом не рассказывал, потому что в тюрьме дал подписку о неразглашении. "О том, что мы видели и слышали, мы не имели права никому разглашать, иначе мы будем подвергнуты строгому наказанию", - пояснял Дюре. Варшава считает, что убийство польских офицеров было делом рук НКВД СССР, официальные польские лица называли тот расстрел геноцидом. В СССР уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений останков польских военнослужащих возбудили в 1990 году, а в 2004 году Главная военная прокуратура РФ прекратила дело за смертью виновных. Согласно точке зрения ряда российских историков, расстрелы в Катыни производили нацисты, а "катынское дело" было провокацией спецслужб Третьего рейха, которые хотели внести раскол в ряды антигитлеровской коалиции, а Польше, через которую Красная армия должна была выйти на границу Германии, представить это как "зверства Москвы". Историки также указывают на нестыковки в доказательной базе, на которую опирается Варшава. Как поясняют российские специалисты, версии "катынской трагедии" противоречивы, поскольку основной массив источников по тем событиям до сих пор засекречен и не введен в свободный научный оборот. Также в РФ отмечают, что сложившийся подход к освещению "катынского дела" не отвечает принципам объективности и историзма, и его стоит рассматривать как одно из направлений информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за развязывание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201125/polsha-1586242586.html

https://ria.ru/20201125/katyn-1586270887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, ленинградская область, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главная военная прокуратура, йозеф геббельс, общество