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Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе - РИА Новости, 11.04.2023
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20:43 11.04.2023 (обновлено: 21:32 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе - РИА Новости, 11.04.2023
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе
Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:43
2023-04-11T21:32
в мире
баку
ереван
сергей лавров
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
степанакерт
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе.Минобороны Азербайджана рассказало о трех погибших военных со своей стороны, в Армении отчитались о четырех погибших и шести раненых со своей. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.Село Тех расположено в Армении на автодороге Ереван — Степанакерт у границы с Азербайджаном между городами Горис и Лачин.Обострение ситуации в регионеПредыдущее нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в минувшее воскресенье. Тогда, по данным российского военного ведомства, никто не пострадал.В конце марта в Баку сообщили, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района, в строительстве которой Баку обвинял Ереван.В Минобороны России 25 марта подчеркнули, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов. Несмотря на это, коридор до сих пор остается заблокированным.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.
https://ria.ru/20230331/zakavkaze-1862064817.html
https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html
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в мире, баку, ереван, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, степанакерт
В мире, Баку, Ереван, Сергей Лавров, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан, Степанакерт
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе

Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на армяно-азербайджанской границе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе.
Минобороны Азербайджана рассказало о трех погибших военных со своей стороны, в Армении отчитались о четырех погибших и шести раненых со своей. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.
Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Напряженность в Закавказье по-прежнему сохраняется, заявил генсек ОДКБ
31 марта, 11:19
Село Тех расположено в Армении на автодороге Ереван — Степанакерт у границы с Азербайджаном между городами Горис и Лачин.

Обострение ситуации в регионе

Предыдущее нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в минувшее воскресенье. Тогда, по данным российского военного ведомства, никто не пострадал.
В конце марта в Баку сообщили, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района, в строительстве которой Баку обвинял Ереван.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
МИД России выразил озабоченность из-за обострения в Карабахе
6 марта, 15:51
В Минобороны России 25 марта подчеркнули, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.
В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора в Карабахе
7 апреля, 12:32
Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов. Несмотря на это, коридор до сих пор остается заблокированным.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.

В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместились российские миротворцы.

Вид на города Агдам - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Баку вновь предложил армянам в Карабахе провести встречу
27 марта, 11:52
 
В миреБакуЕреванСергей ЛавровСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанСтепанакерт
 
 
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