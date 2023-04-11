https://ria.ru/20230411/granitsa-1864616781.html

Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе

Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе - РИА Новости, 11.04.2023

Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе

Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:43

2023-04-11T20:43

2023-04-11T21:32

в мире

баку

ереван

сергей лавров

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

степанакерт

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе.Минобороны Азербайджана рассказало о трех погибших военных со своей стороны, в Армении отчитались о четырех погибших и шести раненых со своей. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.Село Тех расположено в Армении на автодороге Ереван — Степанакерт у границы с Азербайджаном между городами Горис и Лачин.Обострение ситуации в регионеПредыдущее нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в минувшее воскресенье. Тогда, по данным российского военного ведомства, никто не пострадал.В конце марта в Баку сообщили, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района, в строительстве которой Баку обвинял Ереван.В Минобороны России 25 марта подчеркнули, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов. Несмотря на это, коридор до сих пор остается заблокированным.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.

https://ria.ru/20230331/zakavkaze-1862064817.html

https://ria.ru/20230306/karabakh-1856158471.html

https://ria.ru/20230407/karabakh-1863719955.html

https://ria.ru/20230327/karabakh-1860884150.html

баку

ереван

азербайджан

степанакерт

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в мире, баку, ереван, сергей лавров, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, степанакерт