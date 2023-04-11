Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на границе
Баку и Ереван сообщили о погибших после инцидента на армяно-азербайджанской границе
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосте № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Баку и Ереван сообщили о погибших после перестрелки в районе села Тех на армяно-азербайджанской границе.
Минобороны Азербайджана рассказало о трех погибших военных со своей стороны, в Армении отчитались о четырех погибших и шести раненых со своей. Обе стороны обвинили друг друга в провокации.
Село Тех расположено в Армении на автодороге Ереван — Степанакерт у границы с Азербайджаном между городами Горис и Лачин.
Обострение ситуации в регионе
Предыдущее нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Мартунинском районе Нагорного Карабаха в минувшее воскресенье. Тогда, по данным российского военного ведомства, никто не пострадал.
В конце марта в Баку сообщили, что военные заняли в Карабахе некоторые территории и объекты. Судя по всему, речь идет о грунтовой дороге из Степанакерта в сторону Шушинского района, в строительстве которой Баку обвинял Ереван.
В Минобороны России 25 марта подчеркнули, что азербайджанская армия пересекла линию соприкосновения в Шушинском районе и начала оборудовать пост. Миротворцы приняли меры для недопущения эскалации.
В декабре азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". В Москве и Вашингтоне призвали открыть движение для гражданского транспорта.
Министр иностранных дел Сергей Лавров 18 января заявил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны получить полномочия контролировать движение по Лачинскому коридору и проверять транспорт на перевозку запрещенных негуманитарных, негражданских грузов. Несмотря на это, коридор до сих пор остается заблокированным.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению мирного договора. Власти двух закавказских республик сообщили, что обменялись предложениями по документу.
В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. В регионе разместились российские миротворцы.