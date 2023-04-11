https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html

В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот

В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот - РИА Новости, 11.04.2023

В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:03

2023-04-11T11:03

2023-04-11T11:03

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей цеков

совет федерации рф

украина

алексей резников

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот является частью кампании по информационному запугиванию и элементом отвлечения внимания. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил украинским СМИ, что у украинских войск есть очередной "сюрприз", и они якобы ждут подходящего момента, чтобы атаковать корабли Черноморского флота. По его словам, если бы у украинской стороны действительно были серьезные возможности нанести урон Черноморскому флоту, то вряд ли об этом говорилось публично.

https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей цеков, совет федерации рф, украина, алексей резников, черноморский флот вмф россии