https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот - РИА Новости, 11.04.2023
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:03
2023-04-11T11:03
2023-04-11T11:03
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей цеков
совет федерации рф
украина
алексей резников
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот является частью кампании по информационному запугиванию и элементом отвлечения внимания. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил украинским СМИ, что у украинских войск есть очередной "сюрприз", и они якобы ждут подходящего момента, чтобы атаковать корабли Черноморского флота. По его словам, если бы у украинской стороны действительно были серьезные возможности нанести урон Черноморскому флоту, то вряд ли об этом говорилось публично.
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей цеков, совет федерации рф, украина, алексей резников, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Украина, Алексей Резников, Черноморский флот ВМФ России
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
Сенатор Цеков счел угрозы Киева атаковать Черноморский флот элементом отвлечения внимания