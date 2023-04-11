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В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот - РИА Новости, 11.04.2023
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:03
2023-04-11T11:03
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей цеков
совет федерации рф
украина
алексей резников
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот является частью кампании по информационному запугиванию и элементом отвлечения внимания. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил украинским СМИ, что у украинских войск есть очередной "сюрприз", и они якобы ждут подходящего момента, чтобы атаковать корабли Черноморского флота. По его словам, если бы у украинской стороны действительно были серьезные возможности нанести урон Черноморскому флоту, то вряд ли об этом говорилось публично.
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безопасность, сергей цеков, совет федерации рф, украина, алексей резников, черноморский флот вмф россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Украина, Алексей Резников, Черноморский флот ВМФ России
В Совфеде ответили на угрозы Киева атаковать Черноморский флот

Сенатор Цеков счел угрозы Киева атаковать Черноморский флот элементом отвлечения внимания

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что угроза представителей киевской власти атаковать Черноморский флот является частью кампании по информационному запугиванию и элементом отвлечения внимания.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил украинским СМИ, что у украинских войск есть очередной "сюрприз", и они якобы ждут подходящего момента, чтобы атаковать корабли Черноморского флота.
«
"На Украине чиновники разного уровня проводят масштабную кампанию по информационному запугиванию и дезинформации с целью отвлечения внимания. Причем делается это совместно с европейцами и американцами, отсюда и разная якобы слитая в сеть секретная информация о контрнаступлении и состоянии украинской армии, нехватке вооружений и прочее", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если бы у украинской стороны действительно были серьезные возможности нанести урон Черноморскому флоту, то вряд ли об этом говорилось публично.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ЦековСовет Федерации РФУкраинаАлексей РезниковЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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