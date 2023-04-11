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Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича - РИА Новости, 11.04.2023
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19:05 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/evich-1864605486.html
Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича
Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича - РИА Новости, 11.04.2023
Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:05
2023-04-11T19:05
россия
луганская народная республика
дальний восток
сергей миронов
игорь краснов
владислав шапша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича, которому предъявлено обвинения в дискредитации ВС РФ. На полевого хирурга после выступления с лекцией на Сахалине выписали протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии), слушание назначено на 18 апреля в Козельском райсуде Калужской области. В понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами. По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отмечал Шапша. "Обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича", - написал Миронов в своем телеграм-канале. Миронов отметил, что нужно учитывать регалии Евича. "Он награжден медалью "За отвагу", к предъявлению обвинений нужно относиться очень осторожно. Иногда стоит просто спокойно воспринять рекомендации специалистов, которые посвящают жизнь служению Родине. Убежден, что генпрокурор примет правильное решение на основании всестороннего изучения дела", - добавил Миронов. Комментируя обвинение в дискредитации армии, предъявленное военному хирургу Юрию Евичу, заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов ранее сообщил РИА Новости, что уже начата разработка законопроекта с поправками относительно требований к оформлению сообщений об экстремистской или дискредитирующей деятельности. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также выражал надежду, что правоохранители найдут факты невиновности Евича. А вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20230406/otsrochki-1863491781.html
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, дальний восток, сергей миронов, игорь краснов, владислав шапша
Россия, Луганская Народная Республика, Дальний Восток, Сергей Миронов, Игорь Краснов, Владислав Шапша
Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича

Миронов попросил генпрокурора Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича, которому предъявлено обвинения в дискредитации ВС РФ.
На полевого хирурга после выступления с лекцией на Сахалине выписали протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии), слушание назначено на 18 апреля в Козельском райсуде Калужской области. В понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами. По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отмечал Шапша.
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"Обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Миронов отметил, что нужно учитывать регалии Евича. "Он награжден медалью "За отвагу", к предъявлению обвинений нужно относиться очень осторожно. Иногда стоит просто спокойно воспринять рекомендации специалистов, которые посвящают жизнь служению Родине. Убежден, что генпрокурор примет правильное решение на основании всестороннего изучения дела", - добавил Миронов.
Комментируя обвинение в дискредитации армии, предъявленное военному хирургу Юрию Евичу, заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов ранее сообщил РИА Новости, что уже начата разработка законопроекта с поправками относительно требований к оформлению сообщений об экстремистской или дискредитирующей деятельности. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также выражал надежду, что правоохранители найдут факты невиновности Евича. А вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДальний ВостокСергей МироновИгорь КрасновВладислав Шапша
 
 
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