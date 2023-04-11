Миронов попросил Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича
Миронов попросил генпрокурора Краснова взять под контроль дело фронтового хирурга Евича
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича, которому предъявлено обвинения в дискредитации ВС РФ.
На полевого хирурга после выступления с лекцией на Сахалине выписали протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии), слушание назначено на 18 апреля в Козельском райсуде Калужской области. В понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что суд разберется с обвинением в дискредитации российской армии, предъявленным, по данным СМИ, военному хирургу Юрию Евичу, и отметил боевой опыт медика и его работу со студентами. По словам губернатора, Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в специальной военной операции, отмечал Шапша.
"Обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову с просьбой взять под личный контроль дело фронтового хирурга Юрия Евича", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Миронов отметил, что нужно учитывать регалии Евича. "Он награжден медалью "За отвагу", к предъявлению обвинений нужно относиться очень осторожно. Иногда стоит просто спокойно воспринять рекомендации специалистов, которые посвящают жизнь служению Родине. Убежден, что генпрокурор примет правильное решение на основании всестороннего изучения дела", - добавил Миронов.
Комментируя обвинение в дискредитации армии, предъявленное военному хирургу Юрию Евичу, заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов ранее сообщил РИА Новости, что уже начата разработка законопроекта с поправками относительно требований к оформлению сообщений об экстремистской или дискредитирующей деятельности. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также выражал надежду, что правоохранители найдут факты невиновности Евича. А вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что готов заплатить штраф вместо Евича, если суд признает того виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.