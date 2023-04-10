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Новый глава МИД Казахстана совершит первый визит в Россию 11 апреля

Новый глава МИД Казахстана совершит первый визит в Россию 11 апреля - РИА Новости, 10.04.2023

Новый глава МИД Казахстана совершит первый визит в Россию 11 апреля

Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу совершит свой первый официальный визит после назначения на эту должность в Россию 11 апреля,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:39

2023-04-10T12:39

2023-04-10T17:34

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АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу совершит свой первый официальный визит после назначения на эту должность в Россию 11 апреля, сообщила пресс-служба МИД республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 апреля подписал указ о назначении вице-премьером и главой МИД Нуртлеу, который до этого возглавлял администрацию главы государства. "Одиннадцатого апреля 2023 года по приглашению российской стороны состоится официальный визит заместителя премьера-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе РИА Новости уточнили, что это первый визит нового главы МИД после назначения на эту должность. В рамках визита планируются встречи и переговоры Нуртлеу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым. "Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в пресс-релизе.В свою очередь в министерстве иностранных дел РФ высоко оценили, что приезд в Москву будет первым зарубежным визитом Нуртлеу после назначения на пост заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана."Высоко ценим такой шаг казахстанских друзей. Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнерства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества", - считают в МИД.В ведомстве сообщили, что гость возложит венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Также состоится церемония подписания плана мероприятий по сотрудничеству между министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2023-2024 годы.Как уточнили в министерстве, Лавров и Нуртлеу "сверят часы" по ключевым региональным и международным темам. "Важно продолжить курс на координацию усилий в рамках таких интеграционных объединений, как ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС. Россия высоко ценит уровень взаимодействия с Казахстаном в рамках ЕАЭС. Российско-казахстанское стратегическое партнерство и союзничество – один из главных "локомотивов" евразийской интеграции. Они – залог того, что беспрецедентная санкционная война, развязанная "коллективным Западом" против России и Белоруссии, попытки западников препятствовать сотрудничеству стран нашего Союза, потерпят неминуемый крах. В Москве рассчитывают на активное участие Астаны в работе объединения в ходе председательства Российской Федерации", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230228/kazakhstan-1854880020.html

https://ria.ru/20221209/kazakhstan-1837481332.html

https://ria.ru/20230227/kazakhstan-1854551783.html

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казахстан, россия, мурат нуртлеу, касым-жомарт токаев, сергей лавров, москва, евразийский экономический союз, одкб, снг