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Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
14:52 10.04.2023 (обновлено: 16:17 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/urgant-1864250457.html
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России - РИА Новости, 10.04.2023
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:52
2023-04-10T16:17
шоубиз
иван ургант
знаменитости
музыка
шоу-бизнес
россия
южная корея
турция
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе. На видео шоумен исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом непонятно, в какой стране он находится. Сам Ургант локацию тоже не обозначил, но позади артиста видны развевающиеся флаги Южной Кореи.В прошлом году актер публично осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о его переезде за границу. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.В январе Ургант сообщил об отмене своего концерта в клубе "Урбан". По словам телеведущего, случившееся стало для него неожиданностью. Но уже в марте Ургант анонсировал концерт в Турции. Он собрался выступить на фестивале "Каникулы с "Би-2" 20 апреля.По данным СМИ, шоумену также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.
https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html
россия
южная корея
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иван ургант, знаменитости, музыка, шоу-бизнес, россия, южная корея, турция, би-2, звезды
Шоубиз, Иван Ургант, Знаменитости, Музыка, Шоу-бизнес, Россия, Южная Корея, Турция, Би-2, звезды
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России

Шоумен Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант на выставке "Александр Лабас. Неизвестные портреты" в театре "Мастерская П. Н. Фоменко" в Москве
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе.
На видео шоумен исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом непонятно, в какой стране он находится. Сам Ургант локацию тоже не обозначил, но позади артиста видны развевающиеся флаги Южной Кореи.
© @urgantcomКадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
Кадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
© @urgantcom
Кадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
В прошлом году актер публично осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о его переезде за границу. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.
В январе Ургант сообщил об отмене своего концерта в клубе "Урбан". По словам телеведущего, случившееся стало для него неожиданностью.
Но уже в марте Ургант анонсировал концерт в Турции. Он собрался выступить на фестивале "Каникулы с "Би-2" 20 апреля.
По данным СМИ, шоумену также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту
22 февраля, 07:40
 
ШоубизИван УргантЗнаменитостиМузыкаШоу-бизнесРоссияЮжная КореяТурцияБи-2звезды
 
 
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