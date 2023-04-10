https://ria.ru/20230410/urgant-1864250457.html

Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России

Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России - РИА Новости, 10.04.2023

Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России

Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:52

2023-04-10T14:52

2023-04-10T16:17

шоубиз

иван ургант

знаменитости

музыка

шоу-бизнес

россия

южная корея

турция

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе. На видео шоумен исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом непонятно, в какой стране он находится. Сам Ургант локацию тоже не обозначил, но позади артиста видны развевающиеся флаги Южной Кореи.В прошлом году актер публично осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о его переезде за границу. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.В январе Ургант сообщил об отмене своего концерта в клубе "Урбан". По словам телеведущего, случившееся стало для него неожиданностью. Но уже в марте Ургант анонсировал концерт в Турции. Он собрался выступить на фестивале "Каникулы с "Би-2" 20 апреля.По данным СМИ, шоумену также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.

https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html

россия

южная корея

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иван ургант, знаменитости, музыка, шоу-бизнес, россия, южная корея, турция, би-2, звезды