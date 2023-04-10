Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
Шоумен Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант на выставке "Александр Лабас. Неизвестные портреты" в театре "Мастерская П. Н. Фоменко" в Москве
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким роликом, на котором выступает в уличном переходе.
На видео шоумен исполняет мелодию на желтом фортепиано. При этом непонятно, в какой стране он находится. Сам Ургант локацию тоже не обозначил, но позади артиста видны развевающиеся флаги Южной Кореи.
© @urgantcomКадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
© @urgantcom
Кадр видео, опубликованного Иваном Ургантом
В прошлом году актер публично осудил спецоперацию. После этого в СМИ появилась информация о его переезде за границу. В ответ он заявил, что улетал в отпуск.
В январе Ургант сообщил об отмене своего концерта в клубе "Урбан". По словам телеведущего, случившееся стало для него неожиданностью.
Но уже в марте Ургант анонсировал концерт в Турции. Он собрался выступить на фестивале "Каникулы с "Би-2" 20 апреля.
По данным СМИ, шоумену также приходится зарабатывать деньги на частных корпоративах за границей.