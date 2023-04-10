https://ria.ru/20230410/twitter-1864340442.html

В РКН не увидели оснований для разблокировки Twitter

В РКН не увидели оснований для разблокировки Twitter - РИА Новости, 10.04.2023

В РКН не увидели оснований для разблокировки Twitter

Twitter не удалила 1,3 тысячи запрещенных в РФ материалов, оснований для снятия ограничений с иностранного сервиса нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:58

2023-04-10T19:58

2023-04-10T21:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

технологии

илон маск

twitter

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Twitter не удалила 1,3 тысячи запрещенных в РФ материалов, оснований для снятия ограничений с иностранного сервиса нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории, развитие функционала, познавательного и развлекательного контента", - говорится в сообщении."Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет", - ответили в ведомстве на вопрос о том, стоит ли ожидать разблокировку Twitter в России.В ведомстве добавили, что на сегодняшний день администрация Twitter не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. Такие материалы, помимо детской порнографии, наркотического и суицидального контента, содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции.В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.Ранее в понедельник депутат Госдумы Антон Горелкин выразил мнение, что Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, и что следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети.Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230410/twitter-1864157298.html

https://ria.ru/20221101/blogery-1828400937.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, технологии, илон маск, twitter