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Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России

Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России - РИА Новости, 10.04.2023

Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России

Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:01

2023-04-10T10:01

2023-04-10T10:04

россия

антон горелкин

илон маск

госдума рф

генеральная прокуратура рф

twitter

в мире

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети. В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом. По мнению парламентария, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках законодательства РФ. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон горелкин, илон маск, госдума рф, генеральная прокуратура рф, twitter, в мире