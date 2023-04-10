Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России
Депутат Горелкин предложил использовать Twitter для объяснения российской позиции
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети.
В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.
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"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов – тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства (соцсети – ред.)... Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
По мнению парламентария, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках законодательства РФ.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".