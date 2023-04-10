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Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России - РИА Новости, 10.04.2023
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10:01 10.04.2023 (обновлено: 10:04 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/twitter-1864157298.html
Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России
Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России - РИА Новости, 10.04.2023
Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России
Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:01
2023-04-10T10:04
россия
антон горелкин
илон маск
госдума рф
генеральная прокуратура рф
twitter
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети. В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом. По мнению парламентария, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках законодательства РФ. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
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россия, антон горелкин, илон маск, госдума рф, генеральная прокуратура рф, twitter, в мире
Россия, Антон Горелкин, Илон Маск, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Twitter, В мире
Депутат Госдумы: Twitter можно использовать для объяснения позиции России

Депутат Горелкин предложил использовать Twitter для объяснения российской позиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, по мнению которого следует пересмотреть решение о блокировке в РФ этой соцсети.
В апреле прошлого года Twitter сообщил, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. В апреле Twitter вновь выдает в поиске аккаунты российских государственных ведомств, в том числе страницы Кремля, МИД РФ и посольств России за рубежом.
«
"Илон Маск вернул доступ к аккаунтам российских госведомств... Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов – тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства (соцсети – ред.)... Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России", - написал Горелкин в своем телеграм-канале.
По мнению парламентария, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках законодательства РФ.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети, в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
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РоссияАнтон ГорелкинИлон МаскГосдума РФГенеральная прокуратура РФTwitterВ мире
 
 
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