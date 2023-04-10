https://ria.ru/20230410/nauka-1863826048.html

Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки - РИА Новости, 10.04.2023

Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Новые данные о природе устья Невы допетровского времени получили специалисты СПбГУ вместе с коллегами из РАН в ходе исследования первой крепости, возведенной в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:00

2023-04-10T07:00

2023-04-10T09:53

наука

навигатор абитуриента

санкт-петербург

нева (река)

петр i

алексей русаков

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Новые данные о природе устья Невы допетровского времени получили специалисты СПбГУ вместе с коллегами из РАН в ходе исследования первой крепости, возведенной в 1703 году на территории города. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.В 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости в ходе противоаварийных работ были обнаружены фрагменты древоземляной крепости, построенной в 1703 году по указу Петра I. По словам историков, с этого сооружения началась история современного Санкт-Петербурга.Команда археологов и почвоведов Санкт-Петербургского государственного университета провела комплексный анализ конструкции, хорошо сохранившейся под слоем грунта, насыпанного при позднейшем возведении каменной крепости.По словам ученых, в историческом центре города немного мест, где можно обнаружить "оригинальные" почвы, существовавшие до великой петровской стройки – в большинстве районов города они скрыты не только культурным слоем, но и техногенными грунтами, которые помогали поднять уровень суши.Радиоуглеродный анализ деревянных элементов Меншикова бастиона, проведенный специалистами СПбГУ, показал, что возраст древесины составляет приблизительно 510 лет с возможной погрешностью в 70 лет. Другими словами, для строительства были использованы деревья возрастом приблизительно 200 лет, объяснили ученые.В найденных учеными СПбГУ образцах сохранились следы деятельности почвенных животных и микрооргнизмов, фрагменты хитинового покрова беспозвоночных и семян. Также были обнаружены следы культурных злаков и сорных растений, что характерно для исследуемой территории, уже частично освоенной к моменту рождения города.Специалисты СПбГУ и Института географии РАН изучили состав пыльцы, спор и окаменевших фрагментов растений, сохранившихся в почве. По словам ученых, результаты указывают на то, что почвы в этом месте формировались преимущественно под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков, а на окружающей территории господствовали елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи.Формирование иловато-перегнойного и перегнойно-торфяного материала исследованных почв, как объяснили ученые, происходило в условиях регулярного добавления свежего минерального материала, что соответствует условиям на низких невских островах, регулярно подвергавшихся затоплению."Археологи Института истории материальной культуры РАН передали нам уникальный образец грунта с подошвы сапога, найденного при раскопках. По нашим оценкам, грязь с этого сапога – засохший ил. Так, в месте строительства, вероятно, существовала прибрежная тростниковая заросль: строитель прошел там, и ил прилип к подошве", – рассказала аспирант кафедры почвоведения и экологии почв СПбГУ Мария Федорова.Археологические и почвоведческие работы на этой территории дают возможность изучить почвенный покров допетровского времени, что, по словам специалистов, представляет особый интерес для науки.

https://ria.ru/20220117/spbgu-1767517806.html

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

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