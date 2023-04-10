https://ria.ru/20230410/kulich-1864151983.html

Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде

Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде - РИА Новости, 10.04.2023

Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде

Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:21

2023-04-10T09:21

2023-04-10T10:05

пасха

общество

еда

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое отношение, если бы в нем не было этого сухофрукта, следует из данных сервиса "Яндекс Еда", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма", - говорится в исследовании. Отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% - заказывать из пекарен и ресторанов. При этом самостоятельно красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают яйца стразами и наклейками. Однако покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют - их выбирает только 1% респондентов. Католики в этом году отметили Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков - 16 апреля.

https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пасха, общество, еда