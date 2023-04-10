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Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде - РИА Новости, 10.04.2023
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09:21 10.04.2023 (обновлено: 10:05 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kulich-1864151983.html
Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде
Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде - РИА Новости, 10.04.2023
Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде
Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:21
2023-04-10T10:05
пасха
общество
еда
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое отношение, если бы в нем не было этого сухофрукта, следует из данных сервиса "Яндекс Еда", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма", - говорится в исследовании. Отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% - заказывать из пекарен и ресторанов. При этом самостоятельно красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают яйца стразами и наклейками. Однако покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют - их выбирает только 1% респондентов. Католики в этом году отметили Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков - 16 апреля.
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пасха, общество, еда
Пасха, Общество, Еда
Россияне рассказали о вкусовых предпочтениях в пасхальной еде

"Яндекс Еда": каждый десятый россиянин предпочитает кулич без изюма

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВыпечка куличей к православной Пасхе
Выпечка куличей к православной Пасхе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Выпечка куличей к православной Пасхе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Каждый десятый в России предпочитает, чтобы в пасхальном куличе не было изюма, при этом треть россиян, которым не нравится кулич, могли бы поменять свое отношение, если бы в нем не было этого сухофрукта, следует из данных сервиса "Яндекс Еда", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Большая часть опрошенных (81%) заявили, что любят куличи. Среди предпочтительных начинок респонденты в наибольшей степени выделили изюм (70%), далее идут сухофрукты (38%) и орехи (37%). Тем не менее каждый десятый респондент отметил, что не любит изюм и не хотел бы, чтобы он был в куличах. Среди тех, кто куличи не любит, треть (31%) отметили, что изменили бы свое мнение, не будь внутри выпечки изюма", - говорится в исследовании.
Натуральные красители для пасхальных яиц
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Натуральные красители для пасхальных яицПосмотреть
Отмечается, что на Пасху россияне чаще всего покупают или готовят куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Среди тех, кто предпочитает куличи, почти половина рассказала, что выпекает самостоятельно или их готовят родственники. Но большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% - заказывать из пекарен и ресторанов.
При этом самостоятельно красят вареные яйца 78% россиян, а 7% респондентов украшают яйца стразами и наклейками. Однако покупным крашеным яйцам россияне практически не доверяют - их выбирает только 1% респондентов.
Католики в этом году отметили Пасху 9 апреля, православные христиане встретят праздник Пасхи 16 апреля. Праздник отмечают в течение недели: Светлая седмица у православных закончится 22 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи), у католиков - 16 апреля.
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