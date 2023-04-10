https://ria.ru/20230410/krizis-1864141493.html

Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса

Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса - РИА Новости, 10.04.2023

Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса

Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T07:33

2023-04-10T07:33

2023-04-10T10:21

россия

канада

новая зеландия

михаил задорнов

евросоюз

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не регулируются, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом влияние кризиса будет значительно сильнее - во многом из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой, заявил он ранее. "Где-то будет сдувание пузыря, где-то - коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция - 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены", - прокомментировал экономист в интервью агентству последствия кризиса для рынков. Так, Задорнов напомнил, что во время коронавируса недвижимость была серьезно переоценена в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, при этом уже сейчас в этих странах она упала в цене на 20-25%. Также он допустил в 2023 году замедление роста глобальной экономики и не исключил рецессию в США и ЕС. "Мы увидим стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики", - заключил экономист. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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россия, канада, новая зеландия, михаил задорнов, евросоюз