https://ria.ru/20230410/krizis-1864141493.html
Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса
Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса - РИА Новости, 10.04.2023
Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса
Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:33
2023-04-10T07:33
2023-04-10T10:21
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новая зеландия
михаил задорнов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не регулируются, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом влияние кризиса будет значительно сильнее - во многом из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой, заявил он ранее. "Где-то будет сдувание пузыря, где-то - коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция - 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены", - прокомментировал экономист в интервью агентству последствия кризиса для рынков. Так, Задорнов напомнил, что во время коронавируса недвижимость была серьезно переоценена в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, при этом уже сейчас в этих странах она упала в цене на 20-25%. Также он допустил в 2023 году замедление роста глобальной экономики и не исключил рецессию в США и ЕС. "Мы увидим стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики", - заключил экономист. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, канада, новая зеландия, михаил задорнов, евросоюз
Россия, Канада, Новая Зеландия, Михаил Задорнов, Евросоюз
Задорнов назвал главных "жертв" мирового финансового кризиса
Экс-глава Минфина Задорнов: мировой кризис сильно повлияет на рынки венчурного капитала
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самые тяжелые последствия нового мирового финансового кризиса будут для рынков венчурного капитала и криптовалюты, поскольку они не имеют обеспечения и никак не регулируются, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом влияние кризиса будет значительно сильнее - во многом из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой, заявил он ранее.
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"Где-то будет сдувание пузыря, где-то - коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция - 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены", - прокомментировал экономист в интервью агентству последствия кризиса для рынков.
Так, Задорнов напомнил, что во время коронавируса недвижимость была серьезно переоценена в Канаде
, Новой Зеландии
, Австралии
и Швеции
, при этом уже сейчас в этих странах она упала в цене на 20-25%.
Также он допустил в 2023 году замедление роста глобальной экономики и не исключил рецессию в США
и ЕС
.
"Мы увидим стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики", - заключил экономист.
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