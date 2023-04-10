https://ria.ru/20230410/zadornov-1863709094.html

Михаил Задорнов: это будет уникальный кризис

Михаил Задорнов: это будет уникальный кризис - РИА Новости, 10.04.2023

Михаил Задорнов: это будет уникальный кризис

Глобальная экономика стоит на пороге особенного кризиса: традиционные пузыри на биржах и популярных активах дополнились коронавирусными дисбалансами, торговыми... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:00

2023-04-10T10:00

2023-04-10T10:00

россия

экономика

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

михаил задорнов

китай

сша

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Глобальная экономика стоит на пороге особенного кризиса: традиционные пузыри на биржах и популярных активах дополнились коронавирусными дисбалансами, торговыми войнами и геополитическим обострением. Эффект от такого "коктейля" для мира будет масштабнее событий 2007-2009 годов, считает экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. В интервью РИА Новости он назвал причины этого кризиса, оценил его последствия для международной финансовой системы и для России, объяснил, почему инфляцию нельзя сдержать госрегулированием цен, и дал совет, как сохранить бюджетный баланс. Беседовали Анастасия Сапрыкина и Диляра Солнцева.– Давайте начнем с ситуации в глобальной экономике: Всемирный банк уже объявил следующее десятилетие "потерянным". Согласны ли вы с этим? Действительно ли мир стоит на пороге кризиса, или все-таки "слухи о смерти больного преувеличены"?– Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения – прежде всего, на американском рынке и у европейцев – что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным. Единственная страна "большой семерки", которая, судя по всему, уже залезла в рецессию – Великобритания.Все изменилось в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала (который измеряется сотнями миллиардов долларов) и недвижимость обесцениваются.Например, во время коронавируса недвижимость была серьезно переоценена в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции. Сейчас в этих странах она уже упала в цене на 20-25%.Чем характерен любой кризис, если говорить просто? Кризис – это устранение накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики. Поэтому его результатом является новая структура активов, новая их стоимость, успокаиваются рынки капитала. То есть наступает некое новое равновесие. Глобального кризиса не было с 2008 года – почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы, их масштаб для сегодняшнего дня уникален.– Что накопило эти дисбалансы?– Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1-2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся.Кроме того, программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, накачивали экономику бесплатными деньгами.Третье – это пандемия коронавируса, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.Четвертое – это торговые войны и протекционизм: выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков.Пятое – это конфликт между Россией и Украиной, что привело к изменению логистических цепочек, санкциям и дисбалансу на рынке энергоносителей, ведь Россия производит примерно 10% мировых энергоносителей.Вот и получается, что этот кризис – не просто этап на пути роста или развития мировой экономики. Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет.– По совокупности эффектов это уникальный кризис?– Да. Эффект от него будет значительно больше, чем в 2007-2009 годах, когда был чисто экономический кризис. Этот кризис – переход к прямому политическому противостоянию, "холодной войне" США и Китая. Это не прямые военные действия, но это действительно война, когда страны хотят сделать друг другу больно. Это открытое соперничество.Последствия этого кризиса будут иметь совершенно другой масштаб. Конечно, в этом году мы увидим замедление роста глобальной экономики, не исключена рецессия в США и ЕС, стагнацию глобальной торговли при сохранении высокой инфляции и перестройку логистических цепочек для многих товарных потоков. Это неизбежно приведет к росту издержек и изменению структуры мировой экономики. В качестве примера можно привести ситуацию с полупроводниками, которую не удается разрешить уже не первый год.– Вы говорили о снижении стоимости активов на финансовых рынках – это будет коррекция или сдувание пузыря?– Где-то сдувание пузыря, где-то коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция – 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте – они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены.– Каким может выйти мир после этого кризиса?– Нужно констатировать формирование двух центров силы. С одной стороны – Китай. Он с опорой на внутренний рынок и серьезным влиянием на Юго-Восточную Азию и Африку, где у них за последние годы сделаны большие инвестиции, по паритету покупательной способности обошел США. С другой стороны – США. Они теряют долю в глобальной экономике, но будут пытаться сохранить технологическое преимущество через субсидирование электронной промышленности и инвестиции в зеленую энергетику. Ряду крупных экономик, прежде всего ЕС, а также стремительно растущим Индии и Индонезии с их практически неограниченным трудовым ресурсом, придется сделать сложный выбор в новой ситуации, искать свое место в складывающемся миропорядке.– А что будет с долларом, не откажется ли мир от расчетов в американской валюте?– Что касается финансовой системы, она также дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров. Многие эксперты говорят, что доллар и евро теряют свою долю в международных расчетах. Я бы не переоценивал эту тенденцию, поскольку доллар в торговых расчетах продолжает держать примерно 60% оборота. И даже евро не является для него особым конкурентом именно в торговых расчетах.Преобладание той или иной валюты определяется только одним – издержками для покупателя и для продавца товара. Издержки для расчетов в долларах или евро как в свободно конвертируемых валютах минимальны. А издержки для расчетов в неконвертируемых валютах (таких как юань), которые составляют только 2% от мирового оборота, большие в силу неопределенности.Конечно, процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно – на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно. Этим надо заниматься, и Россия вынуждена этим заниматься, но этот процесс – не завершение конкретного кризиса.– Не придем ли мы в результате к какой-то новой модели финансовых расчетов, может быть, это будет золото, товар или все же просто другая валюта?– Золото точно не может быть таковым, этот этап мы уже проходили. Я думаю, скорее всего, это будут другие пропорции нынешних валют, например, доля доллара снизится до 40%, а евро будет отвоевывать свои позиции.Из других валют только юань и, возможно, рупия, учитывая рост индийской экономики, могут играть такую роль. Уже не йена и не фунт. Но Китай вряд ли сделает юань конвертируемым раньше, чем лет через 10.– Сколько может продлиться этот кризис?– Смотря, о чем мы говорим. Если о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, "сдувании" венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы. Если говорить о фондовом рынке, о банковском кризисе в США и Европе, то это горизонт конца 2023 – начала 2024 года, потому что коррекция уже началась. На это накладывается неопределенность спроса и предложения на энергоносители, которые зависят от поведения ОПЕК, скорости восстановления экономики Китая и глубины замедления экономик США и Европы. Если у них будет околонулевой рост и пятипроцентный рост в Китае, цены на сырье останутся на сегодняшнем уровне.Если европейская и американская экономики в силу банковского кризиса, повышения ставок, какого-то более серьезного ужесточения финансовой политики все-таки будут с нулевым ростом, мы увидим падение цен не только на нефть, но и на металлы – здесь прямая связь. Россия почувствует это через ослабление рубля в силу ослабления платежного баланса. Он и так в этом году заметно ослаб в сравнении с прошлым годом.– Когда мир вернется к эпохе низких ставок и инфляции?– Думаю, на горизонте трех лет на всех основных рынках – США, ЕС, Бразилия, Индия, Китай – это произойдет.– Как российским финансовым властям уменьшить последствия этого глобального кризиса?– А российские финансовые власти здесь находятся в роли наблюдателей. У нас все произошло в 2022 году, мы свой кризис пережили. Мы изолированы от мировой финансовой системы и некоторых ключевых технологий, и единственное, на что можно воздействовать, – это текущий счет платежного баланса, поощрение движения капитала. В этом есть и плюсы, и минусы.– На ваш взгляд, нужно ли правительству РФ применять какие-то дополнительные рычаги, чтобы сдержать рост цен в стране, ведь личная инфляция у многих россиян намного превышает официальную?– Государство может либо управлять ценами, либо не управлять. Как управлять ценами, мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Здесь нет никаких полутонов: либо у тебя цены свободны, либо ты ими управляешь. Как только начинаешь управлять определенными ценами, очень быстро приходишь к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка. Поэтому ответ прост: управлять ценами нельзя.Как реально считается инфляция, есть вопрос. Дело в том, что Росстат придерживается понятной методики потребительской корзины. Почему людям всегда кажется, что это неправильные цифры, объясню. Потому что в России только 40% (сейчас даже чуть меньше) всей потребительской корзины приходится на продовольствие, и когда дорожает продовольствие, это сразу бросается в глаза. Но в потребительскую корзину входит, например, оплата услуг общественного транспорта, бензин, образование и медицина. Они тоже дорожают, но меньше. Потребительская корзина давно не пересматривалась, ее нужно адаптировать с учетом нынешних реалий потребления.Для разных слоев населения личная инфляция будет различаться. Пенсионеры больше тратят на продовольствие и медикаменты, молодежь – на образование и туризм. Но могу сказать, что методики, по которым считает Росстат, апробированы, так считают во всем мире. И во всем мире людям кажется, что реальная инфляция выше, чем по статистике. Это нормально для человека.А с точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом. Политика денежных властей должна быть последовательной, возможно ли ее выдержать одновременно с падением цен на нефть и ростом расходов на оборону, мы увидим во второй половине 2023 года.– Чтобы сейчас сбалансировать бюджет, нужно либо снижать расходы, что тоже не очень возможно…– Расходы, я вас уверяю, всегда можно сократить! На это требуется лишь политическая воля.– …либо увеличивать доходы.– Чтобы не терять доходы, не надо допускать падения экономики. Если экономика растет, растет и доход. В этом как раз и задача правительства – не допускать опережающего роста расходов. Всегда можно сэкономить. Но это легко для обычных условий. А для воюющей страны с соответствующими расходами это гораздо сложнее.– Как долго правительство сможет поддерживать дефицит бюджета в 2-3% ВВП?– Пару лет сможет. Дальше сложнее в силу того, что источники финансирования дефицита у нас, в основном, – это внутренние заимствования и Фонд национального благосостояния, а это чистая эмиссия денег. Но если за счет ОФЗ поднимать стоимость денег в экономике, это будет подавлять экономический рост.– У ЦБ достаточно инструментов для поддержания финансовой стабильности?– Прошлый, 2022 год резко сократил количество инструментов денежной политики для регулятора. Он, прежде всего, сократил возможность управления обменным курсом, отрезал нас от финансового рынка, от внешних заимствований. Но у ЦБ достаточно имеющихся инструментов управления в новой ситуации частично изолированной экономики.– А чтобы улучшить ситуацию?– Для ее улучшения нужно лишь убрать факторы неопределенности, которые сохраняются в сегодняшнем мире, в нашей жизни. Но это, увы, не всегда под силу.

https://ria.ru/20230406/ekonomika-1863519024.html

https://ria.ru/20230406/evropa-1862680763.html

https://ria.ru/20230406/ukreplenie-1863358360.html

https://ria.ru/20230330/banki-1861734131.html

https://ria.ru/20230329/retsessiya-1861423023.html

https://ria.ru/20230407/inflyatsiya-1863635221.html

https://ria.ru/20230406/vvp-1863597759.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил задорнов, китай, сша