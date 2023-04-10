https://ria.ru/20230410/kitay-1864131674.html

В Киеве покусились на территориальную целостность Китая

В Киеве покусились на территориальную целостность Китая - РИА Новости, 10.04.2023

В Киеве покусились на территориальную целостность Китая

Претензии Китая на Тайвань являются "заблуждением", Пекин "не имеет законных претензий" на остров, заявил глава комитета по международным делам Верховной рады... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T02:28

2023-04-10T02:28

2023-04-10T02:28

в мире

китай

тайвань

украина

верховная рада украины

си цзиньпин

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Претензии Китая на Тайвань являются "заблуждением", Пекин "не имеет законных претензий" на остров, заявил глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко."КПК (компартия Китая. – ред.) продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе", - написал Мережко в своем Twitter.По утверждению депутата, "неопровержимая истина" якобы заключается в том, что "Китай не имеет законных претензий на Тайвань".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям. "Тайваньский вопрос лежит в центре коренных интересов Китая, правительство Китая и китайский народ никогда не согласятся с теми, кто спекулирует вокруг проблемы одного Китая", - подчеркнул он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

https://ria.ru/20230410/kitay-1864130671.html

https://ria.ru/20230409/tayvan-1864079320.html

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в мире, китай, тайвань, украина, верховная рада украины, си цзиньпин