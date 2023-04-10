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В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году - РИА Новости, 10.04.2023
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Туризм
 
18:41 10.04.2023 (обновлено: 18:42 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/chekhiya-1864318538.html
В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году
В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году - РИА Новости, 10.04.2023
В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году
Несмотря на визовые и логистические ограничения, с начала 2023 года в Чехию стало прибывать больше туристов из РФ, чем в предыдущем году, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:41
2023-04-10T18:42
туризм
туризм
новости - туризм
чехия
россия
туристы
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ПРАГА, 10 апр — РИА Новости. Несмотря на визовые и логистические ограничения, с начала 2023 года в Чехию стало прибывать больше туристов из РФ, чем в предыдущем году, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации турагентств страны Ян Папеж. "Некоторые россияне, посетившие Чехию в минувшем году, добирались сюда через Турцию и Катар. Но в основном, это были те граждане РФ, которые постоянно проживают в других странах, прежде всего в европейских. Приезжали с опаской, не зная, как отнесутся к ним местные жители и обслуживающий персонал. Поток стал постепенно расти. Ожидаем, что в 2023 году мы примем гораздо больше туристов из РФ, чем в прошлом году", — сказал Папеж. По словам собеседника, в 2022 году в Чехии побывало около 10-15 тысяч россиян. На фоне прежних сезонов — это капля в море. Перед эпидемией ковида и событиями на Украине турпоток достигал 370 тысяч в год. В особенно незавидной ситуации оказались Карловы Вары, который раньше нередко называли "русским городом". Здесь из-за отсутствия россиян закрылось множество магазинов и кафе, до сих не работают многие гостиницы. Ощущается нехватка россиян и в Праге, особенно в элитных отелях и ресторанах, отметил Папеж. В 2022 году наибольший доход предприятиям в сфере гостеприимства принесли туристы из Германии, Польши и Словакии. Местные жители также стали больше путешествовать по стране, отметил эксперт.Чехия принимает российских туристов, но визы с 24 февраля 2022 года не выдает. Въезжать придется по шенгену, оформленному другой страной. Прямых перелетов нет, воздушное пространство закрыто для самолетов из РФ. Туристы летят с пересадкой в Турции, Армении или на Ближнем Востоке.
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туризм, новости - туризм, чехия, россия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Чехия, Россия, туристы
В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году

В Чехии рассказали, сколько российских туристов ожидают в этом году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 10 апр — РИА Новости. Несмотря на визовые и логистические ограничения, с начала 2023 года в Чехию стало прибывать больше туристов из РФ, чем в предыдущем году, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации турагентств страны Ян Папеж.
"Некоторые россияне, посетившие Чехию в минувшем году, добирались сюда через Турцию и Катар. Но в основном, это были те граждане РФ, которые постоянно проживают в других странах, прежде всего в европейских. Приезжали с опаской, не зная, как отнесутся к ним местные жители и обслуживающий персонал. Поток стал постепенно расти. Ожидаем, что в 2023 году мы примем гораздо больше туристов из РФ, чем в прошлом году", — сказал Папеж.
По словам собеседника, в 2022 году в Чехии побывало около 10-15 тысяч россиян. На фоне прежних сезонов — это капля в море. Перед эпидемией ковида и событиями на Украине турпоток достигал 370 тысяч в год.
В особенно незавидной ситуации оказались Карловы Вары, который раньше нередко называли "русским городом". Здесь из-за отсутствия россиян закрылось множество магазинов и кафе, до сих не работают многие гостиницы. Ощущается нехватка россиян и в Праге, особенно в элитных отелях и ресторанах, отметил Папеж.
В 2022 году наибольший доход предприятиям в сфере гостеприимства принесли туристы из Германии, Польши и Словакии. Местные жители также стали больше путешествовать по стране, отметил эксперт.
Чехия принимает российских туристов, но визы с 24 февраля 2022 года не выдает. Въезжать придется по шенгену, оформленному другой страной. Прямых перелетов нет, воздушное пространство закрыто для самолетов из РФ. Туристы летят с пересадкой в Турции, Армении или на Ближнем Востоке.
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