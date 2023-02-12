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Aktuálně: чешскому курорту угрожает гибель без туристов из России
Aktuálně: чешскому курорту угрожает гибель без туристов из России - РИА Новости, 12.02.2023
Aktuálně: чешскому курорту угрожает гибель без туристов из России
Чешскому курорту Карловы Вары грозит гибель из-за оттока русских туристов, пишет издание Aktuálně. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T04:00
2023-02-12T04:00
2023-02-12T04:00
карловы вары
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туризм
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Чешскому курорту Карловы Вары грозит гибель из-за оттока русских туристов, пишет издание Aktuálně.Отмечается, что туристы из других стран не могут заменить россиян, которые часто посещали курорт. Кроме того, отели и магазины терпят убытки.По мнению мэра города Вар Андреа, курорт может просто закрыться. И хотя туристы из Европы все-таки посещают Карловы Вары, тратят они мало.В настоящее время Карловы Вары проводят кампанию, нацеленную на привлечение россиян, давно живущих за границей.При этом посольство России в Праге ранее заявило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, растет число правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.Карловы Вары – курортный город в Чешской Республике, расположенный на западе исторической области Богемия в месте слияния рек Огрже, Ролава и Тепла. С 2021 года включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Карловы Вары считаются курортом, в городе множество горячих источников минеральной воды, обладающей целебными свойствами. На поверхность выходят 12 целебных источников, сходных по химическому составу, но имеющих разное содержание углекислого газа и температуру от 30 до 72 градусов Цельсия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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карловы вары, россия, европа, юнеско, чехия, в мире, туризм
Карловы Вары, Россия, Европа, ЮНЕСКО, Чехия, В мире, Туризм
Aktuálně: чешскому курорту угрожает гибель без туристов из России
Aktuálně: чешскому курорту Карловы Вары угрожает гибель из-за оттока российских туристов