https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html

Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины

Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины - РИА Новости, 09.04.2023

Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины

Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию для защиты... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T02:46

2023-04-09T02:46

2023-04-09T02:46

украина

венгрия

польша

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию для защиты аграриев от демпинговых цен на зерно, заявил в субботу венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны Центральной Европы на саммите ЕС договорились под руководством Польши "защищать фермеров от украинского зернового демпинга" и оказывать давление на Еврокомиссию в этом вопросе. "Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга! Мы инициируем внедрение Электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур. Мы предлагаем, как минимум в качестве временной меры, ввести вновь таможенные пошлины и количественные ограничения на группу товаров, на импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом. Мы еще больше усиливаем контроль за импортируемой продукцией, уделяя особое внимание транзитным поставкам, чтобы гарантировать, что партии, предназначенные для транзита, действительно покидают страну", - написал Надь в соцсети. Он подчеркнул, что министерство сельского хозяйства "принимает необходимые меры для решения рыночных трудностей, вызванных украинским зерновым демпингом и ошибочными мерами Брюсселя, а также для поддержки венгерских аграриев". Надь также отметил, что "Еврокомиссия отказалась возвращать таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию" и подчеркнул, что Брюсселю в сложившейся ситуации стоит "защищать и поддерживать производителей ЕС", поскольку фермеры из стран Восточной Европы хотели бы продолжать деятельность в тех же условиях, что и их коллеги из других стран. "Ситуация осложняется еще и тем, что в страны, граничащие с Украиной, в том числе и в Венгрию, поступает в беспрецедентных количествах импорт зерна и масличных культур и остается там. Кроме того, украинское сельское хозяйство, имеющее полное освобождение от пошлин, начало экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с ее традиционных рынков и снижает отпускные цены фермеров ниже уровня затрат на производство", - приводит слова Надя министерство сельского хозяйства. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.

https://ria.ru/20230407/protest-1863802533.html

https://ria.ru/20230307/protest-1856420420.html

https://ria.ru/20230331/vengriya-1862113345.html

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венгрия

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украина, венгрия, польша, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)