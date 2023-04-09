https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html
Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины
Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины - РИА Новости, 09.04.2023
Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины
Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию для защиты... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T02:46
2023-04-09T02:46
2023-04-09T02:46
украина
венгрия
польша
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию для защиты аграриев от демпинговых цен на зерно, заявил в субботу венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны Центральной Европы на саммите ЕС договорились под руководством Польши "защищать фермеров от украинского зернового демпинга" и оказывать давление на Еврокомиссию в этом вопросе. "Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга! Мы инициируем внедрение Электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур. Мы предлагаем, как минимум в качестве временной меры, ввести вновь таможенные пошлины и количественные ограничения на группу товаров, на импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом. Мы еще больше усиливаем контроль за импортируемой продукцией, уделяя особое внимание транзитным поставкам, чтобы гарантировать, что партии, предназначенные для транзита, действительно покидают страну", - написал Надь в соцсети. Он подчеркнул, что министерство сельского хозяйства "принимает необходимые меры для решения рыночных трудностей, вызванных украинским зерновым демпингом и ошибочными мерами Брюсселя, а также для поддержки венгерских аграриев". Надь также отметил, что "Еврокомиссия отказалась возвращать таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию" и подчеркнул, что Брюсселю в сложившейся ситуации стоит "защищать и поддерживать производителей ЕС", поскольку фермеры из стран Восточной Европы хотели бы продолжать деятельность в тех же условиях, что и их коллеги из других стран. "Ситуация осложняется еще и тем, что в страны, граничащие с Украиной, в том числе и в Венгрию, поступает в беспрецедентных количествах импорт зерна и масличных культур и остается там. Кроме того, украинское сельское хозяйство, имеющее полное освобождение от пошлин, начало экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с ее традиционных рынков и снижает отпускные цены фермеров ниже уровня затрат на производство", - приводит слова Надя министерство сельского хозяйства. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Ранее стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
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украина, венгрия, польша, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Украина, Венгрия, Польша, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз Венгрии заявил об ужесточении контроля зерна с Украины
Глава минсельхоза Венгрии Надь заявил об ужесточении контроля поступающего с Украины зерна
БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Венгрия ужесточает контроль зерна и масличных культур поступающих с Украины, предлагает вернуть пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию для защиты аграриев от демпинговых цен на зерно, заявил в субботу венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ранее заявил, что страны Центральной Европы на саммите ЕС
договорились под руководством Польши
"защищать фермеров от украинского зернового демпинга" и оказывать давление на Еврокомиссию
в этом вопросе.
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"Мы вводим новые меры по сдерживанию украинского зернового демпинга! Мы инициируем внедрение Электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур. Мы предлагаем, как минимум в качестве временной меры, ввести вновь таможенные пошлины и количественные ограничения на группу товаров, на импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих наземным транспортом. Мы еще больше усиливаем контроль за импортируемой продукцией, уделяя особое внимание транзитным поставкам, чтобы гарантировать, что партии, предназначенные для транзита, действительно покидают страну", - написал Надь в соцсети.
Он подчеркнул, что министерство сельского хозяйства "принимает необходимые меры для решения рыночных трудностей, вызванных украинским зерновым демпингом и ошибочными мерами Брюсселя
, а также для поддержки венгерских аграриев".
Надь также отметил, что "Еврокомиссия отказалась возвращать таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию" и подчеркнул, что Брюсселю в сложившейся ситуации стоит "защищать и поддерживать производителей ЕС", поскольку фермеры из стран Восточной Европы
хотели бы продолжать деятельность в тех же условиях, что и их коллеги из других стран.
"Ситуация осложняется еще и тем, что в страны, граничащие с Украиной, в том числе и в Венгрию, поступает в беспрецедентных количествах импорт зерна и масличных культур и остается там. Кроме того, украинское сельское хозяйство, имеющее полное освобождение от пошлин, начало экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с ее традиционных рынков и снижает отпускные цены фермеров ниже уровня затрат на производство", - приводит слова Надя министерство сельского хозяйства.
Польские фермеры перекрыли дорогу с Украины, протестуя против импорта зерна
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии
, Болгарии
и Словакии
отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Ранее стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции.
В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.
В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву
увеличить объемы экспорта.
Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
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