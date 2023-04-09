https://ria.ru/20230409/splav-1864055852.html

Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам

Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам - РИА Новости, 09.04.2023

Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам

Российская машиностроительная корпорация "Сплав" достигла договоренностей с двумя китайскими производителями комплектующих для замены ушедших с рынка... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T11:57

2023-04-09T11:57

2023-04-09T12:05

китай

россия

ляонин

андрей никитин (политик)

тяньваньская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

новгородская область

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Российская машиностроительная корпорация "Сплав" достигла договоренностей с двумя китайскими производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Машиностроительная корпорация "Сплав" поставила в Китай первую партию сильфонных клапанов для Тяньваньской АЭС. На сегодняшний день мы принимаем участие в строительстве четырех энергоблоков - на Тяньваньской АЭС и еще одной строящейся атомной электростанции "Сюйдапу"", - сообщил Никитин в ходе рабочего визита в Китай. Губернатор рассказал, что в рамках поездки в Китай делегация Новгородской области побывала на Тяньваньской АЭС. По его словам, объем подтвержденных контрактов корпорации "Сплав" с китайскими партнерами на 2023-2024 год составляет 2 миллиарда рублей. Он отметил, что в корпорации "Сплав" достигли "договоренностей с двумя производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, установили контакты с ассоциацией машиностроения, с помощью которых мы продолжим искать китайских поставщиков". Машиностроительная корпорация "Сплав" является одним из крупнейших в РФ производителей трубопроводной арматуры, в частности для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического комплексов. Ранее генеральный директор корпорации Наталия Орловская говорила РИА Новости, что антироссийские санкции практически не повлияли на поставки оборудования корпорации для строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Она рассказывала, что "Сплав" сотрудничает с Китаем с 2000 года, а с 2001 года поставляет арматуру на строительство Тяньваньской АЭС. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.

https://realty.ria.ru/20230216/ikea-1852368035.html

https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855121434.html

китай

россия

ляонин

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, ляонин, андрей никитин (политик), тяньваньская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, новгородская область