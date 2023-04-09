https://ria.ru/20230409/splav-1864055852.html
Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам
Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам - РИА Новости, 09.04.2023
Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам
Российская машиностроительная корпорация "Сплав" достигла договоренностей с двумя китайскими производителями комплектующих для замены ушедших с рынка... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T11:57
2023-04-09T11:57
2023-04-09T12:05
китай
россия
ляонин
андрей никитин (политик)
тяньваньская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
новгородская область
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Российская машиностроительная корпорация "Сплав" достигла договоренностей с двумя китайскими производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин. "Машиностроительная корпорация "Сплав" поставила в Китай первую партию сильфонных клапанов для Тяньваньской АЭС. На сегодняшний день мы принимаем участие в строительстве четырех энергоблоков - на Тяньваньской АЭС и еще одной строящейся атомной электростанции "Сюйдапу"", - сообщил Никитин в ходе рабочего визита в Китай. Губернатор рассказал, что в рамках поездки в Китай делегация Новгородской области побывала на Тяньваньской АЭС. По его словам, объем подтвержденных контрактов корпорации "Сплав" с китайскими партнерами на 2023-2024 год составляет 2 миллиарда рублей. Он отметил, что в корпорации "Сплав" достигли "договоренностей с двумя производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, установили контакты с ассоциацией машиностроения, с помощью которых мы продолжим искать китайских поставщиков". Машиностроительная корпорация "Сплав" является одним из крупнейших в РФ производителей трубопроводной арматуры, в частности для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического комплексов. Ранее генеральный директор корпорации Наталия Орловская говорила РИА Новости, что антироссийские санкции практически не повлияли на поставки оборудования корпорации для строительства Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" в Китае. Она рассказывала, что "Сплав" сотрудничает с Китаем с 2000 года, а с 2001 года поставляет арматуру на строительство Тяньваньской АЭС. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.
https://realty.ria.ru/20230216/ikea-1852368035.html
https://ria.ru/20230301/bezrabotitsa-1855121434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, ляонин, андрей никитин (политик), тяньваньская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, новгородская область
Китай, Россия, Ляонин, Андрей Никитин (политик), Тяньваньская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ, Новгородская область
Корпорация "Сплав" нашла в КНР замену европейским поставщикам
Корпорация "Сплав" нашла в Китае поставщиков комплектующих на замену ушедшим европейским
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Российская машиностроительная корпорация "Сплав" достигла договоренностей с двумя китайскими производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, заявил журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"Машиностроительная корпорация "Сплав" поставила в Китай первую партию сильфонных клапанов для Тяньваньской АЭС. На сегодняшний день мы принимаем участие в строительстве четырех энергоблоков - на Тяньваньской АЭС и еще одной строящейся атомной электростанции "Сюйдапу"", - сообщил Никитин в ходе рабочего визита в Китай.
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Губернатор рассказал, что в рамках поездки в Китай делегация Новгородской области побывала на Тяньваньской АЭС. По его словам, объем подтвержденных контрактов корпорации "Сплав" с китайскими партнерами на 2023-2024 год составляет 2 миллиарда рублей.
Он отметил, что в корпорации "Сплав" достигли "договоренностей с двумя производителями комплектующих для замены ушедших с рынка европейских поставщиков, установили контакты с ассоциацией машиностроения, с помощью которых мы продолжим искать китайских поставщиков".
Машиностроительная корпорация "Сплав" является одним из крупнейших в РФ производителей трубопроводной арматуры, в частности для атомной отрасли, нефтегазохимического и ракетно-космического комплексов. Ранее генеральный директор корпорации Наталия Орловская говорила РИА Новости, что антироссийские санкции практически не повлияли на поставки оборудования корпорации для строительства Тяньваньской АЭС
и АЭС "Сюйдапу" в Китае
. Она рассказывала, что "Сплав" сотрудничает с Китаем с 2000 года, а с 2001 года поставляет арматуру на строительство Тяньваньской АЭС.
С участием России
в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома
" ТВЭЛ
полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600.
В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин
. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. В мае 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае - четвертой очереди Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Кроме того, в 2022 году на верфи в Китае заложили корпус первого российского плавучего атомного энергоблока в арктическом исполнении.
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