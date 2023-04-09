Раскрыт шаг Макрона, ведущий к расколу между США и Европой
Hill: контакты Франции и Китая высвечивают нарастающий раскол между Европой и США
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Контакты на высоком уровне между Францией и Китаем высвечивают нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к Пекину, пишет The Hill.
Как отмечает издание, визит французского лидера Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Вэнь, что только подчеркивает противоречия между США и Европой в этом вопросе.
"В то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином", - утверждается в статье.
Визит Макрона в сопровождении представителей французских деловых кругов показывает нацеленность Франции на поддержание, "если не укрепление", экономических связей с Китаем, несмотря на утверждения США о том, что Пекин якобы рассматривает возможность отправки оружия России. "Диалог с Китаем и проведение прямых, увлекательных дискуссий не означают, что вы стираете экономические связи", - сказал в беседе с газетой один французский дипломат.
При этом критики на Западе заявляют, что стремление Макрона укрепить экономические связи с КНР подрывает "любые усилия" в попытках вынудить Си Цзиньпина занять "жесткую" позицию по отношению к Москве, указывает издание.
По утверждению вице-президента и главы аналитического центра GLOBSEC Brussels Роланда Фрейденштейна, оказывать давление на Китай в вопросе Украины и одновременно привозить с собой бизнесменов – "неверный сигнал". "Это означает, что вы приходите с пряником, но без кнута, а любые разговоры о кнуте в данный момент не работают", - возмутился он.
При этом, как отмечает издание, ястребиный подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен считается более соответствующим взглядам Центральной и Восточной Европы, которые не разделяют позицию Франции и Германии в отношении Китая.