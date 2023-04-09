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Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным - РИА Новости, 09.04.2023
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13:56 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/pushkov-1864069096.html
Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным
Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным - РИА Новости, 09.04.2023
Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным
Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным и не принес необходимых результатов с точки... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T13:56
2023-04-09T13:56
в мире
пекин
китай
россия
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
си цзиньпин
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным и не принес необходимых результатов с точки зрения заявленным Западом целей, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей", - написал он в своём телеграм-канале. Пушков объяснил это тем, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину "изменить подход к России – мимо", "провести телефонный разговор с Зеленским" - что тоже не получилось. "Фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием. В Пекине явно не оценили ее поведение. В итоге - фон дер Ляйен уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры", - заключил сенатор. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой". Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
https://ria.ru/20170701/1497545092.html
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в мире, пекин, китай, россия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, си цзиньпин, еврокомиссия
В мире, Пекин, Китай, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Еврокомиссия
Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным

Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным результатом для Запада

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным и не принес необходимых результатов с точки зрения заявленным Западом целей, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей", - написал он в своём телеграм-канале.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в Брюсселе, Бельгия. 25 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 01.07.2017
Макрон атакует Пекин: США и Франция объединяются против Китая
1 июля 2017, 09:00
Пушков объяснил это тем, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину "изменить подход к России – мимо", "провести телефонный разговор с Зеленским" - что тоже не получилось.
"Фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием. В Пекине явно не оценили ее поведение. В итоге - фон дер Ляйен уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры", - заключил сенатор.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой".
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Песков прокомментировал заявление Макрона про ядерное оружие
8 апреля, 15:00
 
В миреПекинКитайРоссияУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронСи ЦзиньпинЕврокомиссия
 
 
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