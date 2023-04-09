https://ria.ru/20230409/pushkov-1864069096.html

Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным

Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным - РИА Новости, 09.04.2023

Пушков назвал визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин неудачным

Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным и не принес необходимых результатов с точки... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T13:56

2023-04-09T13:56

2023-04-09T13:56

в мире

пекин

китай

россия

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

си цзиньпин

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Визит президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин оказался неуспешным и не принес необходимых результатов с точки зрения заявленным Западом целей, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "Мягко говоря, неудачный результат для Запада с точки зрения его заявленных целей", - написал он в своём телеграм-канале. Пушков объяснил это тем, что Запад предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину "изменить подход к России – мимо", "провести телефонный разговор с Зеленским" - что тоже не получилось. "Фон дер Ляйен попыталась угрожать Китаю последствиями в случае, если он будет помогать России оружием. В Пекине явно не оценили ее поведение. В итоге - фон дер Ляйен уехала восвояси, а Макрон с округлым совместным заявлением, которое говорит о том, что Пекин не намерен ссориться с важной для него в торгово-экономическом отношении Европой, но не позволит ей диктовать правила китайской геополитической игры", - заключил сенатор. Ранее французский лидер Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР призвал того "образумить Россию", ожидая от него прямого осуждения размещения Россией тактического оружия на территории Белоруссии. Однако Си Цзиньпин, по оценке французского издания Monde, "не отказался от доброжелательности, которую Пекин проявляет в отношениях с Москвой". Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.

https://ria.ru/20170701/1497545092.html

https://ria.ru/20230408/peskov-1863967385.html

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китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, китай, россия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, си цзиньпин, еврокомиссия