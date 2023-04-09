https://ria.ru/20230409/peterburg-1864079173.html

Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге

Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге - РИА Новости, 09.04.2023

Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге

Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:39

2023-04-09T15:39

2023-04-09T15:39

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

сигурни уивер

марион котийяр

олег березин

ленфильм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин сообщил РИА Новости о том, что в Петербурге попала под троллейбус и погибла Шульман. По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 7 апреля. Персональные данные сбитой троллейбусом женщины не сообщаются. "7 апреля 2023 года в 17.42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУМВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многие другие. Актриса работала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.

https://ria.ru/20230409/shulman-1864064277.html

https://ria.ru/20230404/dtp-1862897388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, сигурни уивер, марион котийяр, олег березин, ленфильм