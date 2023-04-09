Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге
Полиция проводит проверку после ДТП в Петербурге, где, предположительно, погибла Шульман
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин сообщил РИА Новости о том, что в Петербурге попала под троллейбус и погибла Шульман.
По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 7 апреля. Персональные данные сбитой троллейбусом женщины не сообщаются.
"7 апреля 2023 года в 17.42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУМВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многие другие. Актриса работала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.