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Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге - РИА Новости, 09.04.2023
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15:39 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/peterburg-1864079173.html
Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге
Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге - РИА Новости, 09.04.2023
Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге
Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:39
2023-04-09T15:39
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
сигурни уивер
марион котийяр
олег березин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин сообщил РИА Новости о том, что в Петербурге попала под троллейбус и погибла Шульман. По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 7 апреля. Персональные данные сбитой троллейбусом женщины не сообщаются. "7 апреля 2023 года в 17.42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУМВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многие другие. Актриса работала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
https://ria.ru/20230409/shulman-1864064277.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, сигурни уивер, марион котийяр, олег березин, ленфильм
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Сигурни Уивер, Марион Котийяр, Олег Березин, Ленфильм
Полиция проводит проверку после гибели Шульман в Петербурге

Полиция проводит проверку после ДТП в Петербурге, где, предположительно, погибла Шульман

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Санкт-Петербурге, где, предположительно, погибла актриса дубляжа Елена Шульман, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин сообщил РИА Новости о том, что в Петербурге попала под троллейбус и погибла Шульман.
Елена Шульман
Умерла актриса дубляжа Елена Шульман
Вчера, 13:18
По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 7 апреля. Персональные данные сбитой троллейбусом женщины не сообщаются.
"7 апреля 2023 года в 17.42 у дома 13 по Загородному проспекту произошел наезд троллейбуса на 53-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась сегодня утром. По данному факту следователи ГУМВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря"), Мэри Ватсон ("Шерлок"), Карен Уиллер ("Очень странные дела"), Дори ("В поисках Немо") и многие другие. Актриса работала со студиями "Нева-фильм" и "Ленфильм". Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияСигурни УиверМарион КотийярОлег БерезинЛенфильм
 
 
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