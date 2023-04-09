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Путин встретит Пасху в церкви
Путин встретит Пасху в церкви - РИА Новости, 09.04.2023
Путин встретит Пасху в церкви
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:01
2023-04-09T14:01
2023-04-09T14:20
религия
религия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Планирует. Сообщим дополнительно", - сказал Песков.Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир путин, дмитрий песков
Религия, Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретит Пасху в церкви
Песков: Путин по традиции встретит Пасху в церкви
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Планирует. Сообщим дополнительно", - сказал Песков.
Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.
Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ
, так как находился в Таджикистане
. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе
.
В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.
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