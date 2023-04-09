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Путин встретит Пасху в церкви - РИА Новости, 09.04.2023
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Религия
 
14:01 09.04.2023 (обновлено: 14:20 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/paskha-1864069749.html
Путин встретит Пасху в церкви
Путин встретит Пасху в церкви - РИА Новости, 09.04.2023
Путин встретит Пасху в церкви
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T14:01
2023-04-09T14:20
религия
религия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Планирует. Сообщим дополнительно", - сказал Песков.Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.
https://ria.ru/20230408/patriarkh-1863993463.html
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религия, владимир путин, дмитрий песков
Религия, Религия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретит Пасху в церкви

Песков: Путин по традиции встретит Пасху в церкви

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Планирует. Сообщим дополнительно", - сказал Песков.
Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.
Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.
В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.
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