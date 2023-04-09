https://ria.ru/20230409/paskha-1864069749.html

Путин встретит Пасху в церкви

Путин встретит Пасху в церкви - РИА Новости, 09.04.2023

Путин встретит Пасху в церкви

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T14:01

2023-04-09T14:01

2023-04-09T14:20

религия

религия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Планирует. Сообщим дополнительно", - сказал Песков.Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.

https://ria.ru/20230408/patriarkh-1863993463.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, владимир путин, дмитрий песков