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Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.04.2023
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07:44 09.04.2023
https://ria.ru/20230409/krizis-1864034007.html
Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт
Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.04.2023
Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт
Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T07:44
2023-04-09T07:44
экономика
россия
сша
европа
михаил задорнов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Задорнов отметил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", - говорит экономист. Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала. "Глобального кризиса не было с 2008 года - почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", - предупредил Задорнов.
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, россия, сша, европа, михаил задорнов
Экономика, Россия, США, Европа, Михаил Задорнов
Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт

Экс-министр финансов Задорнов: мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
«
"Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным", - сказал он.
Задорнов отметил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", - говорит экономист.
Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала.
"Глобального кризиса не было с 2008 года - почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", - предупредил Задорнов.
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