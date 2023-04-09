https://ria.ru/20230409/krizis-1864034007.html

Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт

Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт - РИА Новости, 09.04.2023

Мировая экономика находится в кризисе впервые за 15 лет, считает эксперт

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T07:44

2023-04-09T07:44

2023-04-09T07:44

экономика

россия

сша

европа

михаил задорнов

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Задорнов отметил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", - говорит экономист. Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала. "Глобального кризиса не было с 2008 года - почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", - предупредил Задорнов.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

россия

сша

европа

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экономика, россия, сша, европа, михаил задорнов