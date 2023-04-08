Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского
Жители Тирасполя несут цветы к посольству России к стихийному мемориалу в честь Татарского
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, русские люди, возмущены злодейским убийством военного корреспондента Владлена Татарского. Сегодня чтим память о нем, об этом борце, молодом человеке, который стал примером для всех нас", - сказала одна из женщин, принесшая и положившая цветы к портрету Татарского.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.