https://ria.ru/20230408/tiraspol-1863960540.html

Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского

Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского - РИА Новости, 08.04.2023

Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского

Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:55

2023-04-08T13:55

2023-04-08T13:55

в мире

россия

санкт-петербург

тирасполь

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алексей навальный

владимир путин

фонд борьбы с коррупцией

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ТИРАСПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, русские люди, возмущены злодейским убийством военного корреспондента Владлена Татарского. Сегодня чтим память о нем, об этом борце, молодом человеке, который стал примером для всех нас", - сказала одна из женщин, принесшая и положившая цветы к портрету Татарского. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863939247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкт-петербург, тирасполь, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге