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Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского - РИА Новости, 08.04.2023
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13:55 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/tiraspol-1863960540.html
Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского
Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского - РИА Новости, 08.04.2023
Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского
Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:55
2023-04-08T13:55
в мире
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санкт-петербург
тирасполь
владлен татарский
алексей навальный
владимир путин
фонд борьбы с коррупцией
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ТИРАСПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости. "Мы, русские люди, возмущены злодейским убийством военного корреспондента Владлена Татарского. Сегодня чтим память о нем, об этом борце, молодом человеке, который стал примером для всех нас", - сказала одна из женщин, принесшая и положившая цветы к портрету Татарского. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
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в мире, россия, санкт-петербург, тирасполь, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Тирасполь, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Владимир Путин, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Жители Тирасполя несут цветы к мемориалу в честь Владлена Татарского

Жители Тирасполя несут цветы к посольству России к стихийному мемориалу в честь Татарского

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Жители Тирасполя приносят цветы к консульскому пункту посольства РФ к стихийному мемориалу в честь погибшего военкора Владлена Татарского, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы, русские люди, возмущены злодейским убийством военного корреспондента Владлена Татарского. Сегодня чтим память о нем, об этом борце, молодом человеке, который стал примером для всех нас", - сказала одна из женщин, принесшая и положившая цветы к портрету Татарского.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
Очередь на церемонии прощания с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Вчера, 11:02
 
В миреРоссияСанкт-ПетербургТираспольВладлен ТатарскийАлексей НавальныйВладимир ПутинФонд борьбы с коррупциейВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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