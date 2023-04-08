https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945262.html
Пригожин попрощался с Владленом Татарским
Пригожин попрощался с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
Пригожин попрощался с Владленом Татарским
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что голос военкора Владлена Татарского будет и дальше звучать, несмотря на его гибель. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:39
2023-04-08T11:39
2023-04-08T12:51
москва
владлен татарский
общество
евгений пригожин
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что голос военкора Владлена Татарского будет и дальше звучать, несмотря на его гибель. Прощание с Татарским проходит в субботу на Троекуровском кладбище в Москве. "Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами, его голос будет дальше звучать. Профессия "военный репортер" - это самое сложное, наверное, что бывает на войне, где надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов, и нести правду, иногда радостную, иногда не очень", - сказал Пригожин перед началом церемонии прощания с военкором. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владлен татарский, общество, евгений пригожин, взрыв в кафе в петербурге
Москва, Владлен Татарский, Общество, Евгений Пригожин, Взрыв в кафе в Петербурге
Пригожин попрощался с Владленом Татарским
Евгений Пригожин посетил прощание с Владленом Татарским в Москве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что голос военкора Владлена Татарского будет и дальше звучать, несмотря на его гибель.
Прощание с Татарским проходит в субботу на Троекуровском кладбище в Москве
.
"Сегодня страна прощается с Владленом Татарским, но Владлен Татарский остается с нами, его голос будет дальше звучать. Профессия "военный репортер" - это самое сложное, наверное, что бывает на войне, где надо быть под пулями каждый день, а Владлен не вылезал из окопов, и нести правду, иногда радостную, иногда не очень", - сказал Пригожин перед началом церемонии прощания с военкором.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
- взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией
"* Алексея Навального
. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин
наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
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