Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: мы воюем с украинским террористическим режимом
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия противостоит террористическому украинскому режиму, заявил журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев.
Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора.
"Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то ещё были какие-то иллюзии, теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом", - сказал Апачев.
"Враг будет разбит, победа будет за нами", - добавил он.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация.