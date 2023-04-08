https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html

Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду

Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду - РИА Новости, 08.04.2023

Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду

Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:37

2023-04-08T11:37

2023-04-08T11:37

россия

украина

москва

владлен татарский

алексей навальный

владимир путин

фонд борьбы с коррупцией

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия противостоит террористическому украинскому режиму, заявил журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев. Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора. "Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то ещё были какие-то иллюзии, теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом", - сказал Апачев. "Враг будет разбит, победа будет за нами", - добавил он. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863939247.html

https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html

россия

украина

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, москва, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, общество