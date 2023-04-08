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Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду - РИА Новости, 08.04.2023
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11:37 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863945002.html
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду - РИА Новости, 08.04.2023
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду
Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:37
2023-04-08T11:37
россия
украина
москва
владлен татарский
алексей навальный
владимир путин
фонд борьбы с коррупцией
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия противостоит террористическому украинскому режиму, заявил журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев. Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора. "Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то ещё были какие-то иллюзии, теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом", - сказал Апачев. "Враг будет разбит, победа будет за нами", - добавил он. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230408/tatarskiy-1863939247.html
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россия, украина, москва, владлен татарский, алексей навальный, владимир путин, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге, общество
Россия, Украина, Москва, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Владимир Путин, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге, Общество
Музыкант Апачев об убийстве Татарского: украинский режим родил легенду

Музыкант Апачев об убийстве Татарского: мы воюем с украинским террористическим режимом

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкБилборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Билборд в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Убийство военкора Владлена Татарского отсеяло все иллюзии по поводу того, с кем ведутся боевые действия в ходе спецоперации: теперь все понимают, что Россия противостоит террористическому украинскому режиму, заявил журналистам друг погибшего, музыкант Аким Апачев.
Прощание с погибшим военкором состоится в субботу в 12 часов дня в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщалось в телеграм-канале военкора.
Очередь на церемонии прощания с военкором Владленом Татарским на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Москвичи собираются на церемонию прощания с военкором Татарским
Вчера, 11:02
"Да, они его убили, но тем самым они родили легенду, и теперь мы прекрасно понимаем, с кем и для чего мы воюем. Если раньше у кого-то ещё были какие-то иллюзии, теперь этих иллюзий нет. Мы воюем не с Украиной, мы воюем с террористическим украинским режимом", - сказал Апачев.
"Враг будет разбит, победа будет за нами", - добавил он.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Юлия Чичерина, Аким Апачев и Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
Вчера, 00:45
 
РоссияУкраинаМоскваВладлен ТатарскийАлексей НавальныйВладимир ПутинФонд борьбы с коррупциейВзрыв в кафе в ПетербургеОбщество
 
 
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