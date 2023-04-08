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Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой
Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой - РИА Новости, 08.04.2023
Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой
Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T02:34
2023-04-08T02:34
2023-04-08T08:17
санкт-петербург
происшествия
владлен татарский
владимир путин
алексей навальный
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из картотеки судебных дел Москвы.Таким образом, либо представители Треповой не стали обжаловать ее арест, либо не успели — трехдневный срок для этого истек.Басманный суд Москвы 4 апреля отправил Трепову под арест на два месяца. Во время заседания защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была спрятана в статуэтке, которую вручила военкору 26-летняя Дарья Трепова. На следующий день ее задержали. Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
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санкт-петербург, происшествия, владлен татарский, владимир путин, алексей навальный, москва, россия, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Владлен Татарский, Владимир Путин, Алексей Навальный, Москва, Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой
Защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Защита не стала обжаловать постановление суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, следует из картотеки судебных дел Москвы.
«
"Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля", — указано в карточке дела.
Таким образом, либо представители Треповой не стали обжаловать ее арест, либо не успели — трехдневный срок для этого истек.
Басманный суд Москвы 4 апреля отправил Трепову под арест на два месяца. Во время заседания защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. После заседания адвокаты отказались от каких-либо комментариев.
Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба была спрятана в статуэтке, которую вручила военкору 26-летняя Дарья Трепова. На следующий день ее задержали.
Уголовное дело сперва возбудили по статье "Убийство общеопасным способом", но затем переквалифицировали на более тяжелую — "Теракт". По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт