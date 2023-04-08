https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

Каждый десятый россиянин имеет карту зарубежного банка, заявили аналитики

Каждый десятый россиянин имеет карту зарубежного банка, заявили аналитики - РИА Новости, 08.04.2023

Каждый десятый россиянин имеет карту зарубежного банка, заявили аналитики

Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет карту зарубежного банка, при этом самыми популярными странами стали Казахстан и Турция, говорится в... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:35

2023-04-08T08:35

2023-04-08T08:35

экономика

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет карту зарубежного банка, при этом самыми популярными странами стали Казахстан и Турция, говорится в исследовании Anderida Financial Group, которое есть в распоряжении РИА Новости. "По нашим данным, на текущий момент доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, превысила 11%. Напомним, что годом ранее их было не более 3%. По нашим прогнозам, в этом году доля россиян, оформивших карту в зарубежных банках, достигнет 15%, таким образом, у каждого шестого-седьмого экономически активного гражданина будет открыт счет в иностранном банке", - говорится в исследовании. Отмечается, что около трети россиян, оформивших карту иностранной кредитной организации, выбрали банки Казахстана (36%), еще 16% - Турции. Каждый десятый открыл карту в Грузии, 6% - в Армении, каждый двадцатый - в Белоруссии. На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию приходится в совокупности 12%, на остальные страны - 15%. При этом низкую долю Белоруссии аналитики объясняют тем, что россияне опасались введения санкций против ее кредитных организаций и предпочитали остановить свой выбор на более "нейтральных" странах. В качестве целей оформления карты иностранного банка россияне в 59% случаях называли необходимость иметь удобное платежное средство для расчетов за рубежом или в иностранных онлайн-магазинах, в 30% - для хранения средств за рубежом, в 11% - на всякий случай. Около 34% россиян для оформления карты посетили страну банка-эмитента, а 66% удалось сделать это дистанционно. Более половины оформивших иностранную карту граждан (56%) потратили на оформление карты, включая транспортные расходы, от 30 до 60 тысяч рублей, 28% - не более 30 тысяч рублей, 10% - от 60 до 90 тысяч рублей, 6% - свыше 90 тысяч рублей. Исследование проводилось среди 1,9 тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянный доход и проживающих в городах с населением свыше одного миллиона человек.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

https://ria.ru/20221026/karty-1826858881.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия