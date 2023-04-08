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Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023
Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
Певица Юлия Чичерина опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший второго апреля блогер и военный корреспондент... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T00:45
2023-04-08T00:45
2023-04-08T00:45
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Певица Юлия Чичерина опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший второго апреля блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).Вместе с Чичериной в записи трека также принял участие музыкант Акимом Апачев.В песне рассказывают о простом русском солдате, который защищает родину, а также о погибших на передовой бойцах. Мелодию сопровождают кадры выступлений Чичерины перед военнослужащими и хроники спецоперации. В конце ролика появляются архивные записи Владлена Татарского, на которых он высказывается о православной вере и поддержке российских солдат. Аким Апачев рассказал в своем Telegram-канале о личных качествах военкора.Он также отметил, что клип готовился к Пасхе, но "время внесло свои жестокие корректировки". Авторами композиции выступили Ринат Есеналиев и Аким Апачев. Аранжировку сделал Богдан Солодовник. Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут в Москве 8 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, владлен татарский, музыка, знаменитости, санкт-петербург, москва, новости культуры
Шоубиз, Юлия Чичерина, Владлен Татарский, Музыка, Знаменитости, Санкт-Петербург, Москва, Новости культуры
Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским
Юлия Чичерина и Аким Апачев выпустили клип с Владленом Татарским на трек "Солдат"
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Певица Юлия Чичерина опубликовала
на своем YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший второго апреля блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).
Вместе с Чичериной в записи трека также принял участие музыкант Акимом Апачев.
В песне рассказывают о простом русском солдате, который защищает родину, а также о погибших на передовой бойцах. Мелодию сопровождают кадры выступлений Чичерины перед военнослужащими и хроники спецоперации.
В конце ролика появляются архивные записи Владлена Татарского, на которых он высказывается о православной вере и поддержке российских солдат.
Аким Апачев рассказал
в своем Telegram-канале о личных качествах военкора.
«
"Макс был уникальным человеком. Его энергетика наполняла собой все свободное пространство. Где бы он ни находился, он всегда становился центром. Даже после смерти он пылает настоящим русским духом. "Солдат" – это же именно про него. Это же он "шагает, словно исполин", – поделился музыкант.
Он также отметил, что клип готовился к Пасхе, но "время внесло свои жестокие корректировки".
Авторами композиции выступили Ринат Есеналиев и Аким Апачев. Аранжировку сделал Богдан Солодовник.
Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили
орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут
в Москве 8 апреля.
Татарский высказался о сбежавших из России артистах в последнем интервью