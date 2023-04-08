https://ria.ru/20230408/chicherina-1863748512.html

Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским

Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским - РИА Новости, 08.04.2023

Юлия Чичерина представила клип на песню "Солдат" с Владленом Татарским

Певица Юлия Чичерина опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший второго апреля блогер и военный корреспондент... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T00:45

2023-04-08T00:45

2023-04-08T00:45

шоубиз

юлия чичерина

владлен татарский

музыка

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санкт-петербург

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Певица Юлия Чичерина опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню "Солдат", в котором появляется погибший второго апреля блогер и военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).Вместе с Чичериной в записи трека также принял участие музыкант Акимом Апачев.В песне рассказывают о простом русском солдате, который защищает родину, а также о погибших на передовой бойцах. Мелодию сопровождают кадры выступлений Чичерины перед военнослужащими и хроники спецоперации. В конце ролика появляются архивные записи Владлена Татарского, на которых он высказывается о православной вере и поддержке российских солдат. Аким Апачев рассказал в своем Telegram-канале о личных качествах военкора.Он также отметил, что клип готовился к Пасхе, но "время внесло свои жестокие корректировки". Авторами композиции выступили Ринат Есеналиев и Аким Апачев. Аранжировку сделал Богдан Солодовник. Владлен Татарский погиб второго апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, которая оказалась внутри подаренной ему статуэтки. Блогера наградили орденом Мужества посмертно. Его похороны пройдут в Москве 8 апреля.

https://ria.ru/20230405/tatarskiy-1863153025.html

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия чичерина, владлен татарский, музыка, знаменитости, санкт-петербург, москва, новости культуры