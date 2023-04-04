Рейтинг@Mail.ru
Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862927535.html
Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве
Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве - РИА Новости, 04.04.2023
Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве
Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве, сообщил РИА Новости друг... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:16
2023-04-04T15:16
москва
владлен татарский
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862666457_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_47fe8cbab682066d8fb09fd1c495d51a.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве, сообщил РИА Новости друг погибшего музыкант Аким Апачев. Место и время похорон пока не раскрываются. "Смерть Максима (настоящее имя погибшего) стала страшным и точным ударом противника, и нам всем нужно немного времени, чтобы с этим смириться. Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь. Но пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать, так как они сами нам показывают, что патриотические деятели культуры являются целью и не имеют иных вариантов кроме борьбы до Победы. Наш друг будет отомщен, как и Даша Дугина. Мы стали злее и решительнее. Дело Татарского живет, враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного", - заявил Апачев. Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862666457_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_08e28e3c5247131e0507b86001e77c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, происшествия
Москва, Владлен Татарский, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Происшествия
Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Погибшего при взрыве в Петербурге Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Цветы у кафе в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве, сообщил РИА Новости друг погибшего музыкант Аким Апачев.
Место и время похорон пока не раскрываются.
"Смерть Максима (настоящее имя погибшего) стала страшным и точным ударом противника, и нам всем нужно немного времени, чтобы с этим смириться. Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь. Но пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать, так как они сами нам показывают, что патриотические деятели культуры являются целью и не имеют иных вариантов кроме борьбы до Победы. Наш друг будет отомщен, как и Даша Дугина. Мы стали злее и решительнее. Дело Татарского живет, враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного", - заявил Апачев.
Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
МоскваВладлен ТатарскийСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала