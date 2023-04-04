https://ria.ru/20230404/tatarskiy-1862927535.html

Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве - РИА Новости, 04.04.2023

Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве, сообщил РИА Новости друг... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:16

2023-04-04T15:16

2023-04-04T15:16

москва

владлен татарский

санкт-петербург

взрыв в кафе в петербурге

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Похороны блогера Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве, сообщил РИА Новости друг погибшего музыкант Аким Апачев. Место и время похорон пока не раскрываются. "Смерть Максима (настоящее имя погибшего) стала страшным и точным ударом противника, и нам всем нужно немного времени, чтобы с этим смириться. Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь. Но пусть враги не надеются, что смогут кого-то этим запугать, так как они сами нам показывают, что патриотические деятели культуры являются целью и не имеют иных вариантов кроме борьбы до Победы. Наш друг будет отомщен, как и Даша Дугина. Мы стали злее и решительнее. Дело Татарского живет, враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного", - заявил Апачев. Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля во время своего творческого вечера в кафе в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, владлен татарский, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, происшествия